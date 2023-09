Taztú ayuda a escoger un buen sonido para restaurantes

Cuando las personas acuden a un local culinario no solo desean comer un plato delicioso, sino también sentirse en un ambiente ameno y envolvente. Por esa razón, el sonido restaurantes debe ser algo a lo que los dueños de los establecimientos le den gran prioridad.

En primer lugar, es vital contar con equipos de alta calidad. Pero, además de eso, es esencial ambientar las veladas con melodías acordes al tipo de público. Quienes no tengan claro cómo gestionar este aspecto pueden buscar ayuda especializada, como la que ofrece la empresa Taztú, la cual tiene una trayectoria de más de 15 años trabajando en este sector.

La importancia del sonido en restaurantes El sonido en restaurantes es uno de los aspectos clave a la hora de abrir un establecimiento. Y es que acompañar la experiencia gastronómica con buena música puede influir en el tiempo que los comensales quieran quedarse y, por supuesto, en la decisión de volver.

Qué tipo de música poner va a depender de las características del establecimiento. Por ejemplo, hay locales que ponen melodías que se relacionen con el tipo de comida que se ofrezca.

En este sentido, han surgido estudios que pueden orientar a los restaurantes a la hora de elegir las melodías. Según la Universidad de Oxford, el rock es perfecto para la comida hindú, el jazz para el sushi, la música clásica para la comida italiana y el pop para la comida china. A su vez, la revista Psychological Reports hizo un análisis en el que se demostró que los ambientes relajados invitan a consumir pocas calorías, mientras que los enérgicos elevan el apetito.

En cualquiera de los casos, es muy importante contar con equipos eficientes que ofrezcan una buena experiencia de sonido, ya que si las personas se sienten aturdidas estarán incómodas hasta el punto de querer retirarse más pronto.

Dejar el sonido en manos de expertos Los restaurantes que deseen sorprender a los clientes con buena comida y un ambiente extraordinario pueden acudir a empresas especializadas como Taztú. Esta firma cuenta con profesionales que se encargan de suministrar equipos de sonido de última tecnología, adaptados a todo tipo de necesidades y requerimientos. Además, los expertos se encargan de encontrarles la mejor ubicación para que los visitantes disfruten al máximo su velada.

El trabajo de la compañía en cuestión está avalado por su trayectoria, ya que ha sido la responsable de proyectos en cadenas de restauración nacionales e internacionales; pueden verse varios ejemplos a través de su página web.

Es preciso destacar que Taztú no solo ofrece sus servicios en el área del sonido en restaurantes, sino que también se encarga de la construcción de locales, diseño, decoración, iluminación, equipamiento y telecomunicaciones. Para mayor información se recomienda acceder a su plataforma, donde ponen a disposición sus canales de contacto.