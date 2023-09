NIWA convierte a Sotogrande en el nuevo foco de la arquitectura mundial

NIWA es una obra maestra de la arquitectura situada en The Seven, una Comunidad totalmente privada en el exclusivo resort en La Reserva, Sotogrande; diseñada por el reconocido estudio internacional de arquitectos ARK.

El principal destino residencial, de estilo de vida y de golf, de Europa, sigue celebrando su 60 aniversario con la presentación de NIWA, una obra maestra arquitectónica de Ark Architects, de la mano del arquitecto Manuel Ruiz Moriche. Situado en el enclave más exclusivo de Sotogrande, The Seven, en La Reserva. Una comunidad totalmente privada, que alberga las parcelas más espectaculares con vistas al golf, al mar Mediterráneo y a la costa norte de África. Sotogrande sigue subiendo el listón, a través del excepcional diseño y único de NIWA.

La colaboración entre The Seven en Sotogrande y ARK Architects, ha resultado en el proyecto NIWA. Un retiro espiritual que trasciende los límites convencionales, y se integra perfectamente en el entorno. El proyecto se inspira en la belleza de la naturaleza, de hecho, preservarla, honrarla y vivir en completa armonía con ella, era una premisa incuestionable para este proyecto. Así nació NIWA, que parece surgir directamente entre el paisaje que lo rodea. Sus estructuras se entrelazan orgánicamente con el entorno, aprovechando los elementos naturales. NIWA se funde con la naturaleza, convirtiéndose en parte integrante de ella, y creando una sensación de paz, equilibrio y bienestar para sus habitantes.

El nombre NIWA tiene su origen en el término: jardín japonés, el cual invita a la contemplación, la paz, la relajación y el uso sacrosanto de materiales naturales. Con una superficie construida de 4.321 m², en una parcela de más de 10.000 m², NIWA cuenta de 9 dormitorios en suite, 8 cuartos de baño, espacios de recepción exteriores, sala de cine, piscina infinity, piscina cubierta y spa, bodega, oficina y un garaje con capacidad para 8 coches. Precio 22,500,000.00 €

“Un lujo silencioso, perfectamente integrado en el impresionante paisaje de Sotogrande® con la naturaleza como protagonista.” Manuel Ruiz Moriche, Arquitecto y Socio de ARK Architects.

NIWA se nutre en todo momento de esta belleza y naturaleza, y crea un microclima exclusivo para forjar recuerdos en familia y con amigos de varias generaciones. Un equilibrio perfecto entre privacidad y conexión con la naturaleza. Una ubicación idílica, inmersa e integrada en la belleza natural. Impresionantes vistas que crean una atmósfera serena y relajante, a la vez que acogedora y sofisticada. Los huéspedes se sentirán como en casa, con todas las comodidades de un hogar individual para una estancia inolvidable. Otro elemento destacado y fundamental para la conexión es la piscina infinity, que ha sido magníficamente diseñada para conectar con el horizonte, el amanecer o el atardecer, trayendo el mar al interior de la casa.

NIWA ofrece la oportunidad de experimentar la vida en un enclave único, totalmente privado, que se ha situado a la vanguardia de los galardonados campos de golf, resorts, desarrollo inmobiliario de villas y un estilo de vida excepcional. Ofreciendo paz, equilibrio y seguridad durante 60 años. ARK sigue comprometido con un renovado enfoque en la sostenibilidad. NIWA albergará varios espacios diseñados como patios climáticos, utilizados para controlar las sombras, la temperatura y la ventilación natural del aire, pero también como espacios de uso y disfrute. El diseño de ARK basa su filosofía en la idea de que los espacios bioclimáticos mejoran la calidad de vida, un principio básico en el diseño de la casa pasiva NIWA. No se instalan métodos contaminantes y se mantiene una temperatura constante de 21 grados centígrados durante todo el año. Materiales, espacios, luz y plantas dispuestos para construir una casa que conecta con la naturaleza combinada con las últimas tecnologías de aerotermia y captación fotovoltaica. Todo ello mejorando el confort y la calidad de vida de una familia. Atemporal en la forma, como en todos los materiales utilizados en la interrelación con la naturaleza, el medioambiente y la belleza de la zona mediterránea nativa que lo rodea.