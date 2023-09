¿En qué consiste la financiación de bicicletas de Sanferbike?

Sanferbike es una tienda física y online de bicicletas, componentes, vestimenta y accesorios que vende algunas de las mejores marcas de ciclismo relacionadas con esa disciplina deportiva.

Además de trabajar con uno de los stocks más amplios en el mercado español, este comercio especializado cuenta también con atractivos planes de financiación para la compra de bicis.

Uno de los principales frenos que muchos ciclistas encuentran a la hora de comprar una bici nueva es el desembolso económico. Y es lógico que así sea: a menudo, cambiar de bici supone un importante desembolso que puede alterar significativamente el presupuesto personal. Afortunadamente, hay solución.

Fuentes de la empresa explican que la financiación de bicicletas está gestionada por firmas de crédito especializadas, como Banco Cetelem, empresas líderes en el sector y altamente volcadas con el ciclismo y el deporte en general. Los clientes tienen la oportunidad de elegir planes que cubran total o parcialmente la compra de la nueva bici, con unas condiciones muy ventajosas

Condiciones de financiación de bicicletas Las personas interesadas pueden financiar importes desde 90 €, es decir, no solo se pueden financiar bicicletas, sino también cualquier tipo de complementos, accesorios, vestuario o electrónica, como, por ejemplo, ropa, cascos, zapatillas o potenciómetros. Y con respecto al tiempo, los usuarios interesados también tienen un enorme abanico de facilidades a tener en cuenta desde 3 a 36 meses. Lógicamente, las condiciones del crédito varían en función de la cantidad y el tiempo que se desea financiar

Servicio de simulación de bicicletas En la web de Sanferbike, en las fichas de productos, los usuarios pueden visualizar como quedaría la financiación en función de las variables seleccionadas. De esta manera, al seleccionar la cantidad y el tiempo a financiar, la operación se ajusta a la capacidad de pago de cada persona.

Sanferbike asegura que este servicio no implica ningún compromiso para el comprador y solo tiene carácter informativo. Así mismo, todos los interesados pueden realizar una simulación de financiación con todas las opciones que se ofrecen, para que el usuario decida cuál le conviene más.

La financiación no solo se puede gestionar directamente desde el e-commerce de la tienda, sino también en cada una de las 3 tiendas físicas en Madrid con las que cuenta Sanferbike: Madrid Centro, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes.

En estos comercios, el comprador debe rellenar un formulario en el sistema que está conectado a las empresas financieras y seguir el procedimiento establecido. Y si toda la documentación está conforme, la aprobación del crédito puede llegar en tan solo 20 minutos. A disfrutar de la nueva bici.