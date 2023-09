La alarmante situación actual de los proveedores del seguro

APCAS en Madrid organizó en el hotel RIU Plaza de España una jornada presencial bajo el lema "El Seguro y Madrid 360º", a la que acudieron un numero grupo de agentes del sector asegurador.

El acto central de la jornada fue una mesa redonda con un representante de las entidades aseguradoras, de los talleres de automóviles, de los reparadores del hogar, de los mediadores de seguros, de los abogados especialistas y de los peritos de seguros, quienes expusieron su visión de la situación del sector asegurador y de las cuestiones que Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE, les iba planteando.

Francisco de la Puente, presidente nacional de APCAS, dio la bienvenida a todos los asistentes y apuntó su intención de seguir fomentando en todas las organizaciones territoriales de la asociación este tipo de jornadas, que enriquecen a todos los sectores partícipes en el seguro.

Según se pudo apreciar a través de las distintas intervenciones, la situación actual de los proveedores del seguro es cada vez más insostenible sin excepción para todos sus agentes, pudiendo llegar a surgir una crisis en el mercado asegurador dada la insostenibilidad de la situación para los colectivos profesionales de proveedores.

Ante el panorama actual, la búsqueda de una sostenibilidad económica de los proveedores con relación a sus clientes, las entidades aseguradoras, es vital para poder seguir prestando sus servicios y que las entidades aseguradoras sigan cumpliendo con sus obligaciones contraídas.

Los desafíos que enfrenta la industria del seguro en la actualidad Los representantes de los proveedores de servicios al seguro coincidieron en que la tendencia actual del seguro, con una clara insuficiencia en las primas, imposibilita un seguro de calidad, y no solo perjudica a los proveedores, sino que los asegurados ven y seguirán viendo progresivamente disminuida la calidad de los servicios, con un claro empeoramiento de la respuesta del seguro a sus asegurados.

En este orden de cosas, el impacto tecnológico en el mercado de seguros con respecto a los proveedores es un aspecto a tratar cuanto antes en aras de una mejora radical de la situación.

La forma en la que afecta esta situación a los peritos de seguros Desde APCAS, se está expresando una reivindicación con relación a una necesaria modificación de la situación actual de los profesionales de la pericia aseguradora, caracterizada por unas exigencias cada vez mayores por parte de sus clientes mayoritarios, las entidades aseguradoras; una reducción de tiempos de respuesta, sin que se introduzcan mejoras en los procesos de comunicación; el traspaso de cada vez mayores cargas administrativas a los gabinetes periciales y a los profesionales; un aumento de costes de la actividad correlativo a lo anterior, que no es reconocido ni, por tanto, compensado en los honorarios; la consiguiente disminución de los márgenes ya exiguos del negocio, junto con la congelación de los honorarios desde hace años en la mayoría de los casos… Esto implica que muchos profesionales se ven abocados a buscar alternativas profesionales en otros mercados para no cerrar sus negocios, o directamente el cierre de los mismos, lo que acaba afectando a la cadena de valor del seguro.

Qué les piden los proveedores a las compañías aseguradoras Digitalización actualizada en los procesos para aligerar las cargas administrativas, fundamentalmente con relación a las comunicaciones con sus proveedores, y valorar justamente los servicios prestados, lo que implica una actualización perentoria de los honorarios, son algunos de los argumentos que los ponentes proponen a las entidades aseguradoras para poder mejorar la situación actual y garantizar la sostenibilidad de los proveedores.

En palabras de Francisco Cañas, presidente de APCAS Madrid: "Debemos dar más importancia a los proveedores de las aseguradoras y, en el caso de los peritos de seguros, en concreto los de APCAS, ajustar las exigencias y el valor que aportamos a las retribuciones percibidas".

Por último, Francisco Cañas quiso terminar la jornada agradeciendo a todos los patrocinadores (Plastiauto, Auto Van Trucks, CED, COMISMAR, Cortés y Botella, Gonzalo Peritaciones, LZ Insurances, Mobius Group, Proyecta, RTS, Valmon, Reyval y Sedgwick) que hicieron posible este acto con su colaboración y asistencia, e igualmente informó a todos los asistentes de la intención de convocar más jornadas como la vivida, ya que son enriquecedoras para todos los agentes del sector asegurador.