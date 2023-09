Los nuevos logros de Keilley Lee Marques

Un nuevo perfil de mujer polifacética, independiente y emprendedora ha sido alumbrado por el siglo XXI.

En este contexto, destaca Keilley Lee Marques, figura de referencia en el sector del marketing digital, podcaster, empresaria y también madre y esposa.

En los últimos tiempos, esta reconocida influencer de origen brasileño ha lanzado su pódcast I'm Keilley! y ha continuado desarrollando su marca de joyería Klee Official. Además, Keilley Lee Marques dirige su propia agencia de marketing digital, llamada The Zoom Zone, y se encarga del área de social media de Grupo Buenos Aires Restaurante.

El pódcast I'm Keilley! continúa creciendo Las emisiones de I'm Keilley! se graban en La Fábrica Podcast y se encuentran disponibles en plataformas como YouTube, Spotify, Apple Music y Google Podcasts, entre otras. En ellas, Keilley Lee Marques conversa con invitados especiales, profesionales de distintos ámbitos y amigos. También entrevista a otras mujeres que, como ella, han formado una pareja con un deportista profesional.

A propósito de esto, Keilley Lee Marques comparte sus historias personales como esposa de un jugador de baloncesto profesional durante más de 15 años de carrera. Esta influencer cuenta a sus oyentes distintos relatos de su vida matrimonial, familiar y lifestyle. Durante muchos años, viajó por distintos países y pudo ponerse en contacto con culturas diversas.

Además, en I´m Keilley!, la audiencia puede acceder a vivencias positivas y otras que resultaron desafiantes. Por este motivo, este pódcast no solo aporta contenido vinculado al entretenimiento, sino que también sirve de inspiración para las mujeres que deben enfrentarse a múltiples retos.

Las empresas de Keilley Lee Marques Más allá de sus actividades como influencer y figura pública, Keilley Lee Marques ha desarrollado una marca de joyería, Klee Official, que recientemente ha lanzado una nueva colección. Esta empresa se especializa en fusionar distintos materiales exclusivos, como por ejemplo plata y cristales Swarovski, en ediciones limitadas de productos especiales hechos a mano.

Además, esta emprendedora sigue creciendo en Barcelona con la agencia de marketing digital The Zoom Zone. Esta firma cuenta con un modelo propio de creación y desarrollo de redes sociales, que se adapta a distintos tipos de negocios. De esta manera, una empresa puede obtener un reconocimiento mayor en internet. En particular, esta agencia se especializa en pequeñas compañías que buscan llegar a una audiencia internacional.

En relación con esto, Keilley Lee Marques continúa trabajando como social media manager de Grupo Buenos Aires Restaurante. Esta empresa ha buscado asociar su marca con la imagen de mujer aventurera, pero al mismo tiempo familiar, que proyecta esta influencer y emprendedora, que ya cuenta con más de 150.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

La carrera profesional de Keilley Lee Marques, apoyada en su carisma y talento, continúa desarrollándose con éxito en distintas áreas.