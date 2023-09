En Barcelona, ¿dónde es posible jugar a algunos de los mejores escape rooms de realidad virtual?

Desde que se introdujeron en el mundo de internet, los escape rooms han sido una forma de entretenimiento que ha dado de qué hablar. Primero fueron conocidos en el género de juegos de terror online, pero, hoy en día, los jugadores pueden disfrutar de aventuras con las más diversas temáticas y modalidades. Desde salas diseñadas para simular el juego en la vida real, hasta los nuevos y tecnológicos escape rooms de realidad virtual aumentada.

En Barcelona, RESETXR es uno de los centros recreativos más innovadores. Este espacio cuenta con aventuras de realidad virtual en formato escape room y muchas opciones más de entretenimiento.

La tecnología de los escape rooms de realidad virtual aumentada en RESETXR El centro recreativo RESETXR trabaja con un enfoque centrado en la innovación y las últimas tecnologías del entretenimiento. La oferta de actividades que tiene RESETXR actualmente consiste en videojuegos de todo tipo, escape rooms virtuales y experiencias de turismo y paseos en kayak virtuales.

Los escape rooms son la opción predilecta de los grupos de amigos que se atreven a probar nuevas aventuras en este espacio. La realidad virtual aumentada suma una dosis de realismo que crea una experiencia inmersiva invaluable. Esto hace que, además del clásico juego de estrategia y pensamiento lateral, la partida se convierta en una auténtica aventura con amigos.

Las salas varían en temática, dificultad y en cantidad de jugadores habilitados. Ahora mismo, las opciones disponibles son Beyond Medusa's Gate y The Lost Pyramid, ambientadas en la popular saga de videojuegos Assassin's Creed; The Dagger of Time, del mundo de Prince of Persia, y la sala Escape Notre-Dame on fire, donde los jugadores se convierten en héroes para salvar la icónica catedral.

Estreno en septiembre de los famosos escape rooms de la compañía ARVI VR Se ha acabado la cuenta atrás para la inauguración del nuevo catálogo de oferta, que a partir de septiembre incluirá los famosísimos escape rooms de la compañía ARVI VR. La oferta de ARVI VR incluye una variedad de escape rooms para todas las edades y niveles de dificultad. Los temas de los juegos son variados, desde thrillers hasta aventuras y ciencia ficción. Estos son algunos de los escape rooms más populares de la firma:

Survival VR. Un juego de supervivencia en el que los jugadores deben encontrar una forma de escapar de una isla desierta después de un accidente aéreo.

House of Fear: cursed souls. Un juego de terror en el que los jugadores deben enfrentarse a una serie de espíritus malignos en una casa embrujada.

Alice. Un juego de fantasía en el que los jugadores deben ayudar a Alicia a escapar del País de las Maravillas.

Chernobyl. Un juego de misterio en el que los jugadores deben investigar la catástrofe nuclear de Chernobyl.

Jungle Quest. Un juego de aventura en el que los jugadores deben explorar una jungla en busca de un tesoro perdido.

Los escape rooms de ARVI VR se caracterizan por su alta calidad y su inmersión. La tecnología VR permite a los jugadores sumergirse completamente en el juego y vivir una experiencia única.

Servicios RESETXR para eventos La experiencia RESETXR es ideal para eventos como cumpleaños y fiestas con amigos. Para ello, las instalaciones de RESETXR cuentan con un bar-restaurante de comida rápida. El menú incluye una variedad de platos, desde hamburguesas, tequeños, pizzas y alitas hasta deliciosos postres, y una extensa gama de refrescos. Esto convierte a RESETXR en un lugar ideal para eventos infantiles y salidas con amigos.

Para reservar packs de eventos, toda la información se encuentra en la web de RESETXR. Los packs suelen incluir menús pensados para el público de cada evento, monitor guía de actividades y un servicio de fotografía exclusivo. RESETXR trabaja siempre para brindar la mejor experiencia a sus visitantes.