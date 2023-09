DEKRA participará en The District International Summit

DEKRA, una de las principales organizaciones de expertos en seguridad y sostenibilidad a nivel global, estará presente y participando en la esperada convención de The District. La convención, que se llevará entre los días 20 al 22 de septiembre 2023, en la Fira de Barcelona, será un escaparate de innovación, tecnología y desarrollo empresarial The District, es un evento reconocido por reunir a líderes y expertos internacionales especialistas en capital y negocio inmobiliario, se erige como una plataforma excepcional para la promoción del progreso empresarial y el intercambio de conocimientos.

La edición de este año se ha estructurado en torno a tres ejes principales:

El desarrollo de las estructuras de los mercados de capitales.

La transformación de las clases de activos residencial, centros de datos, oficinas, sanidad, retail, hoteles, industrial y logística, así como el crecimiento de otros activos para nuevos mercados emergentes.

Las ventajas del cumplimiento de criterios ESG (Environmental, Social and Governance) establecidos a nivel mundial. DEKRA participará en varias presentaciones y grupos de debate que sucederán durante estos tres días además de contar con un lugar propio donde los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar y conocer más sobre sus soluciones líderes en inspección, ensayo, certificación y consultoría.

DEKRA ofrece invitaciones exclusivas

Como parte de su compromiso de involucrar a la comunidad empresarial y compartir su experiencia en seguridad y calidad, DEKRA ofrece invitaciones exclusivas gratuitas para aquellos interesados en asistir a la feria de The District. Los interesados podrán obtener estas invitaciones al completar el breve cuestionario en la página oficial de DEKRA. Esta es una oportunidad única para acceder al evento y experimentar de primera mano las últimas tendencias y soluciones en diversas industrias.

Solicitar las entradas gratuitas a través de la web oficial de DEKRA: https://www.dekra.es/es/eventos/

"Estamos emocionados de participar en la feria de The District en Barcelona y poder compartir nuestra experiencia en seguridad y sostenibilidad con una audiencia diversa y apasionada", expresó Alberto da Sousa, Country Manager de DEKRA España. "Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación continúa impulsando nuestras soluciones y servicios, y esperamos entablar conversaciones productivas durante el evento".

DEKRA invita a todos los asistentes de The District a visitar su stand B204 en el evento y descubrir cómo sus soluciones pueden contribuir al crecimiento y éxito de sus operaciones.