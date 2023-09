La dependencia emocional en parejas es un desafío moderno

La estabilidad emocional se ha convertido en el ancla esencial para cualquier relación duradera.

Sin ella, no es raro encontrar sentimientos de angustia y un abrumador vacío que a menudo se asocia con la soledad.

La dependencia emocional, un término que ha ganado notoriedad en conversaciones contemporáneas, se refiere a esa necesidad intensa y, a veces, abrumadora, de apoyo afectivo de una pareja o ser querido. Es como si una parte de la persona no pudiera funcionar sin la constante validación del otro. Para abordar este nuevo desafío, sobre todo cuando alguien no es capaz de salir de esta situación con sus propios medios, se necesita una ayuda especializada, como es el caso de Serena Psicología, un gabinete de psicología online especializado en ofrecer apoyo y herramientas basadas en su experiencia profesional.

La dependencia emocional en una relación Esencialmente, es una relación en la que una persona siente que no puede "ser" o "funcionar" sin el respaldo y la presencia de la otra. A menudo, esta relación se caracteriza por una búsqueda constante de aprobación, llevando a la persona dependiente a sentirse insegura o incluso inferior.

Algunos de los signos reveladores incluyen: querer estar constantemente con la otra persona, dificultades para tomar decisiones por uno mismo, baja autoestima, evitar desacuerdos por temor a que la relación termine o sentir la necesidad de agradar constantemente al otro.

Reconocer estos signos es el primer paso para abordar el problema. Y si bien identificar la dependencia emocional es crucial, saber cómo enfrentarla y superarla es aún más importante. A continuación se detallan algunas estrategias efectivas para lograrlo.

Pasos proactivos para superar la dependencia emocional La vida moderna, con sus presiones y expectativas, puede intensificar los sentimientos de dependencia emocional. Aunque la idea de superar esta dependencia puede parecer abrumadora, hay enfoques prácticos y realistas, y sobre todo profesionales, que pueden ayudar en este camino. Estos pasos, basados tanto en la experiencia clínica como en la sabiduría convencional, ofrecen un camino hacia una relación más saludable y un mayor bienestar personal.

Afrontar este desafío no es tarea fácil, pero hay pasos claros que se pueden seguir:

Fortalecer la autoestima. Cada uno debe conocer sus fortalezas y confiar en sus decisiones. No se necesita la aprobación constante de los demás.

Establecer límites. Es importante dedicar tiempo para uno mismo. No todo tiene que ser sobre la relación o la otra persona.

Ampliar la red de apoyo. Charlando con amigos, familiares y, si es necesario, buscando el consejo de profesionales.

Cuidar de uno mismo. Actividades como el ejercicio, la lectura o simplemente relajarse pueden ayudar a mantener un equilibrio emocional.

Si bien todas estas iniciativas tienen gran relevancia en la lucha contra la dependencia emocional de pareja, la ayuda profesional es una de las mejores aliadas para estas situaciones. Los psicólogos y terapeutas de Serena Psicología representan una alternativa ideal para dejar atrás la dependencia emocional, una afección que perjudica a muchas personas en todo el mundo.