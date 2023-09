De la mano de Gina Peña, escribir un primer libro es fácil

Hay quienes creen que escribir una historia publicada es muy complejo, pero la realidad es que escribir un primer libro es fácil, más de lo que parece.

Esto porque actualmente existen herramientas de asesoría y formación que permiten adquirir las habilidades de redacción.

Con cuatro libros de ficción publicados, Gina Peña es escritora y profesional en el área de lengua y literatura, por medio de su plataforma ofrece consejos a escritores que están iniciando, así como asesorías personalizadas.

También publicó un libro de no ficción llamado "Quiero y Puedo Ser Escritor: consejos y teoría práctica", por medio del cual ofrece una guía completa para comenzar en el mundo de la escritura.

Escribir un primer libro es fácil, según Gina Peña Sentarse frente al ordenador para comenzar a escribir un libro es muy intimidante. De hecho, muchos escritores retrasan el proceso de escritura porque no tienen el conocimiento para escribir.

Para responder a todos los principiantes, Gina Peña ofrece una amplia variedad de alternativas formativas para escribir un libro.

Su publicación "Quiero y Puedo Ser Escritor" es una excelente forma de comenzar, ya que se puede conseguir en formato Kindle. Entre sus páginas se encuentran herramientas funcionales, como las teorías que ayudan a sentar las bases para iniciarse en el mundo de la escritura. Mientras que las prácticas son consejos de autores consagrados, ideales para poner en desarrollo todo lo aprendido y comenzar a escribir contenido de calidad.

Este libro no es exclusivo para un tipo de género, de manera que con su contenido se pueden escribir novelas, cuentos, biografías, no ficción, ensayos y autoayuda. En él se ofrecen herramientas de narrativa y teoría práctica para alcanzar las metas literarias: desarrollar estructuras para contar historias y crear personajes, así como material útil para pasar de una simple idea a un libro.

Primera clase gratis para escribir un primer libro Otra alternativa para escribir un libro es contar con asesoría personalizada. Por medio de su plataforma digital, Gina Peña ofrece clases individuales para comenzar a escribir.

Es común que los escritores principiantes se bloqueen en el proceso de escritura, pierdan la inspiración o desconozcan la forma adecuada de inclinar la narrativa de su historia. Sin importar si se trata de bloqueo, miedo o desconocimiento, Peña se encarga de resolver las dudas más frecuentes, facilitando tácticas de escritura, así como una crítica objetiva del proyecto desarrollado. Para ello, crea un plan personalizado de trabajo en el que cada escritor puede mejorar de forma progresiva, encontrando su propia voz narrativa.

Es importante destacar que Gina Peña no se encarga de hacer el trabajo de corrección, en cambio, proporciona las herramientas necesarias para que sus alumnos sean independientes en la escritura de sus propios textos.

Todas las personas interesadas en conocer su servicio, pueden recibir una primera sesión de 30 minutos completamente gratis. De esta forma, establecen la idea principal de la historia, mientras Gina Peña explica cómo puede ayudar a escribir un primer libro de forma sencilla.