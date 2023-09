Los maxi-collares son la tendencia en 2023

Carlos Joyeros se hace eco de la información de In Style sobre las tendencias en 2023 para los collares Carlos Joyeros, una joyería con colgante de bruja en oro de 18 kilates y donde comprar relojes de oro lotus online, se hace eco de la información lanzada por el portal In Style sobre las tendencias que se han llevado en el verano 2023 y que continuarán hasta fin de año en los collares. Los maxi-collares son los protagonistas en muchos looks en este año.

Si siempre ha sido una ley no escrita, en esta temporada lo es más que nunca, los complementos cambian los looks y se convierten en protagonistas. Los colores más usados temporada tras temporada son los tonos plateados y dorados. En esta temporada se ha ampliado esta variedad de colores para traer a los looks más cotidianos una paleta colorida y viva de abalorios y charms de diferentes tamaños. El juego con las texturas ha entrado también en el juego de la moda con una generación z que busca joyas originales.

Una tendencia que nunca pierde importancia son los collares de perlas. Las nuevas generaciones han personalizado esta moda con perlas imperfectas con formas irregulares que parecen haber sido sacadas al momento para hacer la joya. Para los anillos, los pequeños detalles han quedado atrás para darle paso a los grandes anillos que llenan de personalidad el look.

Para los collares, los chokers con charms en su tamaño xxl son los elegidos por las marcas y tiendas, y también por los clientes. En estos abalorios de gran tamaño los colores llamativos con motivos florales y marinos son los más usados. Un estilo que recuerda a las sirenas con perlas, caracolas y lentejuelas que convierte cualquier look serio en uno lleno de personalidad y color. Para completar el juego de joyas, los pendientes extra largos son los que cierran esta nueva tendencia.