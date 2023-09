El nuevo single de Eva Calero 'El sembraor', promocionado por la agencia de promoción musical PROMOSAPIENS

El sembraor es un vals folclórico, una especie de fábula acerca de un sembraor que no cuida su tierra ni su relación con su mujer, a pesar de que la quiere mucho.

Habla de cómo los finales pueden también ser comienzos y las rupturas pueden ser un espacio de nutrición. Abono para una tierra que antes no era fértil, que estaba en sequía.

Es un canto lleno de pesar y esperanza. Una invitación a no quedarse donde a uno no le cuidan, pero también un recordatorio amable hacia el otro lado acerca de la posibilidad de seguir aprendiendo y no quedarse en una culpa que inhabilita.

Eva comenta sobre el tema: "comencé a tocar la guitarra con 12 años en un grupo de coros y danzas de Albacete junto con mi padre y mi hermana y tanto en el grupo como en casa he escuchado muchas jotas y repertorio folk. Como influencia de esto, al final de la canción el ritmo cambia y aparece una estrofa de La jota de la uva, que proviene del pueblo de Olivenza, Badajoz."

El tema está grabado con guitarra, charango, bajo, bombo legüero y otros accesorios de percusión, piano y violín. En él han participado Sara Caballero, Mauri Rigo, Carlos Otero y Elena Cortés.

Eva Calero, nacida en Albacete en 1995, se traslada a Madrid a los 17 años para estudiar el Grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y el Grado Profesional de guitarra en el CPM Adolfo Salazar. Así mismo, en 2020 se licencia en Musicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2017, comienza su actividad como cantautora formando parte del dúo poético-musical La Caracola y más adelante continúa su carrera en solitario con el proyecto Eva Calero. Realiza conciertos por varias ciudades dentro del territorio español: Albacete, Cuenca, Toledo, Valencia, Tarragona, Madrid... y colabora con numerosos artistas dentro del panorama de la música de autor como Elenitakatá, Manu Clavijo, Mr. Kilombo, o la Karmento, entre otros.

Paralelamente, trabaja como profesora de guitarra, lenguaje musical, ukelele, música y movimiento y orquesta, en diversas escuelas privadas, en la Escuela Municipal de Rivas Vaciamadrid y como profesora particular.

