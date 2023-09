Evitar la condensación en el techo, con SATE Mediterráneo

La humedad causada por la condensación en techos puede conllevar daños en la estructura, así como afectar la calidad del aire interior en una estancia.

Este fenómeno ocurre cuando el aire caliente y húmedo entra en contacto con una superficie fría. En estos casos, el aire pierde temperatura y capacidad de retener humedad, facilitando la formación de gotas de agua en una superficie.

Según indican los especialistas de SATE Mediterráneo, las personas que buscan cómo evitar la condensación en el techo cuentan con alternativas como mejorar la ventilación y el aislamiento. Para esto último es posible recurrir al Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) que ofrece esta empresa.

Consejos para evitar la condensación de agua en un techo Los profesionales de SATE Mediterráneo comentan que hay distintas acciones que se pueden llevar adelante para evitar la condensación en un techo. Una de ellas es mantener una temperatura estable dentro de una vivienda, ya que las fluctuaciones aumentan la posibilidad de aparición de humedad. Para ello, es posible utilizar dispositivos como un termostato programable o un sistema de ventilación mecánica controlada. Asimismo, las plantas de interior, más allá de su función decorativa, sirven para absorber la humedad del aire.

Por otra parte, es recomendable secar la ropa al aire libre para reducir la cantidad de vapor de agua que se puede acumular en el techo. En este mismo sentido, en zonas secas no hay que usar humidificadores en exceso.

Otros elementos que pueden contribuir a evitar este problema son las pinturas especiales, las luces LED y las cortinas y persianas. Con respecto a la pintura anticondensación, estos productos contienen materiales que reducen la formación de humedades. A su vez, las luces LED generan menos calor y tanto las cortinas como las persianas disminuyen el contacto directo con el aire frío. Estos elementos contribuyen a tener una temperatura más estable dentro de una propiedad.

¿Qué puede favorecer la condensación de agua en un techo? La aparición de humedad en un techo puede deberse a múltiples factores combinados. En este sentido, las estancias con mala ventilación no permiten que el aire húmedo salga al exterior. Por ejemplo, el vapor de agua puede acumularse a diario cuando en un hogar se realizan actividades como cocinar, secar la ropa o tomar una ducha.

Además, cuando el techo no está correctamente aislado, el calor interior escapa e ingresa el frío del exterior. Durante este intercambio se favorece el proceso de condensación.

De la mano de SATE Mediterráneo es posible acceder al SATE, que es una solución efectiva para los hogares que buscan cómo evitar la condensación en el techo. Este sistema de aislamiento térmico exterior proporciona protección completa contra la pérdida de calor, disminuyendo la diferencia térmica con el interior.