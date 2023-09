Joyas básicas, esenciales para lucir una piel bronceada después del verano

Las personas no solamente definen su look basándose en sus preferencias, sino también en función de la temporada del año en la que se encuentren. Es propio del verano ver a gente con prendas ligeras, buscando un bronceado perfecto, que podrá lucir cuando acaben las vacaciones.

Por eso, en otoño es habitual buscar complementos que resalten sobre la piel bronceada, como las joyas brillantes. Para estas ocasiones se puede contar con Mimoke, una joyería que se dedica a la creación de piezas con diamantes de laboratorio. Su amplio catálogo ofrece accesorios atemporales como anillos, alianzas, pendientes, colgantes y pulseras de diamantes, todas ellas con un diseño único.

Pendientes en Mimoke Hoy en día, los pendientes se han convertido en accesorios de uso común para personas de todos los estilos. Por eso, las marcas buscan crear piezas variadas y originales, que reflejen la personalidad de quien las usa. Así, combinando oro y diamantes, Mimoke ofrece en su tienda productos únicos en el mercado.

La selección de la joyería es de lo más variada, ya que los clientes pueden elegir entre más de 20 modelos de pendientes diferentes, con un rango de precios amplio, para llegar a presupuestos variados. Además, cada pieza puede personalizarse, ya que todas se encuentran disponibles en tres colores (oro amarillo, blanco o rosa) y, en la mayoría, con varias opciones de peso de diamante; de esta forma, se puede escoger el tono que mejor vaya a resaltar con la piel de cada persona.

Los pendientes de diamantes de Mimoke no solo destacan por la calidad de sus materiales, sino también por su diseño. Pendientes largos, vintage, aros y otras piezas permiten que cada persona pueda encontrar su estilo, escogiendo entre joyas sutiles y elegantes u otras más llamativas.

Colgantes y pulseras de diamantes de alta calidad La armonía entre la calidad de los materiales y el diseño hace que las piezas de Mimoke destaquen en el mercado. Los diamantes de laboratorio con los que trabajan están certificados por el prestigioso instituto IGI, a partir de 0,40 ct, tan exclusivos como las joyas que los incorporan, como sus colgantes y pulseras de diamantes.

Los colgantes son un accesorio básico, ideal para cualquier tipo de look, ya que pueden captar la atención con mucha sutileza. Teniendo eso en cuenta, Mimoke dispone en su tienda una gran diversidad de piezas. Además de incorporar diamantes, estas piezas están fabricadas en oro reciclado de 18 quilates, característica que las convierte en joyas refinadas y sostenibles.

En cuanto a las pulseras de diamantes, son un complemento que puede ser usado en cualquier ocasión, tanto en el día a día como en eventos especiales. Por eso, a la hora de completar un joyero, Mimoke y sus piezas de joyería atemporales pueden aportar un sello distintivo al look de las personas, destacando de forma elegante sobre el bronceado del verano.