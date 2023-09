Aspectos relevantes sobre la depilación láser, por AnaBoss

Hoy en día, tanto hombres como mujeres desean tener una piel suave y libre de vellos de forma permanente. Sin embargo, alternativas como la cuchilla y las ceras no son efectivas.

Afortunadamente, desde hace ya varios años han surgido métodos eficaces como por ejemplo, la depilación láser, que es una técnica confiable y muy demandada que utiliza un rayo concentrado de luz. Para quedar conforme con los resultados es vital acudir a lugares especializados. Además, es esencial hacer el tratamiento en el momento preciso que es justo después del verano. En ese sentido, quienes estén en España pueden optar por centros como AnaBoss, ubicado en Tomares, Sevilla.

Por qué transcurrido el verano es recomendable optar por la depilación láser Muchas personas se preguntan cuál es el momento idóneo para realizarse una depilación láser. Todas estas deben saber que este tratamiento se debe hacer justamente después del verano, donde generalmente se disfruta de días soleados en la playa o la piscina.

La razón por la que se debe acudir al tratamiento en cuestión una vez que haya pasado la temporada veraniega es que el mismo es más efectivo en pieles que no estén bronceadas y en vellos de color oscuro.

Otro punto importante a destacar es que los rayos de luz intensa que se utilizan en este tipo de depilación se dirigen directamente a los folículos pilosos, dañándolos de manera selectiva y reduciendo el crecimiento del vello con cada sesión.

Para eliminar el vello de forma total se requieren de varias sesiones. Sin embargo, el número total puede variar entre un individuo y otro. Como el proceso puede ser largo, iniciarlo después del verano garantiza que haya tiempo de completarlo antes de que vuelva a llegar la temporada más calurosa del año.

Adicionalmente, quienes dejan que se les caiga el bronceado y su piel recupere el tono natural para depilarse con láser evitan problemas como hiperpigmentación, cambios en el tono de la dermis, entre otros efectos secundarios.

Dónde hacerse un tratamiento con láser En Anaboss son especialistas en depilación láser de alta potencia lo que conlleva a necesitar menos sesiones. Su gran experiencia hace que sea una clínica de gran confianza para un tratamiento tan delicado. En este lugar especializado trabajan concretamente con la máquina Atenea, 2500 w la cual emite un potente láser de diodo que elimina el vello de forma rápida y segura.

A este procedimiento pueden recurrir tanto hombres como mujeres. El mismo se puede aplicar en cualquier zona del cuerpo, ya sea las piernas, el pecho, la ingle, etc. Algo muy destacado es que no se experimenta dolor y mucha menos sensación de quemazón, ya que la máquina posee una cabeza de zafiro frío. Por último, vale la pena mencionar que el tiempo que se debe dejar pasar entre una sesión y otra es de 2 o 3 meses.