Contratar servicios de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales, de la mano de PBC CONSULTING

Para cualquier compañía que se mencione como sujeto obligado en el artículo 2 de la Ley 10/2010 contra el blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, es esencial contar con el apoyo de expertos en PBC&FT. Esto no solamente le permitirá conocer y aplicar la legislación vigente, sino también implementar las medidas necesarias relativas a esta área, a identificar posibles acciones sospechosas, reconocer a las autoridades pertinentes, etc. Contar con la asesoría de abogados expertos en PBC, tales como los que integran el equipo de PBC CONSULTING, una consultora especializada en ofrecer asesoramiento jurídico en PBC&FT.

Consultoría especializada para la prevención de blanqueo de capitales El blanqueo de capitales consiste básicamente en dar apariencia de legalidad a un dinero o unos bienes que proceden de actividades ilícitas. En este sentido, hay muchas empresas y profesionales que por la labor que realizan están constantemente expuestos a quedar involucrados en este delito por parte de terceros. La lista de estas empresas y profesionales se les llama sujetos obligados en la Ley 10/2010, debido a que deben entregar a las autoridades información sobre cualquier operación económica sospechosa. PBC CONSULTING es una firma compuesta por algunos de los mejores abogados en materia de PBC&FT del país.

A diferencia de abogados generalistas, los letrados de esta firma se dedican exclusivamente a todo lo relacionado con el blanqueo de capitales. Su servicio de consultoría ayuda a las empresas a conocer la manera adecuada de cumplir con la ley y su reglamento, así como a implementar los mecanismos necesarios para la prevención de este delito. Para ello, PBC CONSULTING ha elaborado una serie de servicios que incluyen la elaboración y análisis de riesgo de una empresa, actualización o elaboración de un manual de prevención de blanqueo de capitales. Además, ofrece asesoramiento jurídico integral en materia de blanqueo, así como Atención y contestación a requerimientos del SEPBLAC.

Cómo proteger a una empresa contra el blanqueo de capitales En primer lugar, si se es un sujeto obligado según el artículo 2 de la Ley 10/2010 y no se está cumpliendo con la norma establecida, la empresa corre riesgo de incurrir importantes sanciones por incumplimiento de la misma. Por lo tanto, es crucial asegurarse de cumplir de manera adecuada con la ley vigente. Pero, además de eso, es importante porque la reputación de la empresa también queda en juego y se vería gravemente afectada si se viera involucrada en una situación asociada a blanqueo de capitales.

En conclusión, lo ideal es siempre cumplir la ley de la manera correcta y establecer mecanismos de prevención que mantengan a una empresa segura frente a blanqueo de capitales. Pero para lograrlo, será indispensable contar con el asesoramiento de abogados y consultores expertos y algunos de los mejores se encuentran ahora mismo en PBC CONSULTING.