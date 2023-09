Teach In·Company es considerada mucho más que una academia de inglés en Viladecans

En el ámbito de la enseñanza del inglés en Viladecans, Teach In·Company destaca como una academia que va más allá de lo convencional.

Con una misión clara de romper barreras de comunicación y facilitar acuerdos exitosos, esta institución se ha ganado el respeto y la admiración de la comunidad gracias a su compromiso con la excelencia educativa y la transparencia en sus servicios.

Inicialmente orientada hacia la enseñanza de inglés para empresas, la academia ha crecido y diversificado sus servicios para atender las necesidades de un público más amplio. Esta evolución ha sido impulsada por la satisfacción y el aprecio de sus clientes, quienes han encontrado en Teach In·Company un aliado confiable en su viaje hacia el dominio del inglés.

Hoy en día, Teach In·Company ofrece sus servicios tanto a adultos como a niños, como su nuevo curso de inglés, respondiendo a la creciente demanda de una educación de calidad en inglés para todas las edades. La academia se ha convertido en un faro de aprendizaje para la comunidad de Viladecans y sus alrededores.

Acceso a oportunidades globales: preparación para el B2 First Un pilar esencial de la oferta educativa de Teach In·Company es su compromiso con la preparación para el B2 First de Cambridge English. Este certificado es reconocido por miles de empresas e instituciones educativas en todo el mundo, y la academia se enorgullece de guiar a sus estudiantes hacia la obtención de esta titulación. Con un equipo de profesionales altamente capacitados y materiales de estudio de calidad, los estudiantes de Teach In·Company están preparados para enfrentar el desafío de este examen internacional.

Transparencia y Accesibilidad Educativa

La política de Teach In·Company se basa en la accesibilidad. No se cobran matrículas ni gastos de gestión, y los materiales de estudio se proporcionan sin costo adicional. Esta transparencia refleja el compromiso de la academia con un acceso equitativo a la educación de calidad.

Un nuevo curso de inglés El próximo mes marca el inicio del nuevo curso de inglés en Teach In·Company, con el comienzo de los mini grupos de inglés en Viladecans, dirigidos tanto a niños como a adultos. Además, continúa ofreciendo su destacado programa de preparación para el B2 del First Certificate de Cambridge. La academia mantiene su compromiso con la comunidad, ofreciendo oportunidades de crecimiento y comunicación efectiva en inglés para todos aquellos que buscan un futuro globalizado.

Teach In·Company, una academia de inglés que va más allá de la enseñanza, es un ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta poderosa para la transformación y el empoderamiento de las personas. Su visión de romper barreras de comunicación y facilitar acuerdos exitosos se refleja en cada estudiante que se embarca en su viaje hacia el aprendizaje y la excelencia en inglés en un mundo cada vez más interconectado.