Gastronomía y hospedaje de calidad en el hotel El Cruce de Chauchina, entre Granada y Málaga

Un hospedaje cómodo, los sabores tradicionales de la cocina mediterránea y la mejor atención al viajero se combinan en un auténtico hotel de carretera situado entre Granada y Málaga.

Más de 50 años de experiencia como punto de encuentro para descansar o degustar la buena comida y la cercanía a los recursos de Málaga y Granada, conforman la historia de El Cruce de Chauchina. Esta es una empresa familiar situada en salida 227 de la autovía A92, muy cerca del aeropuerto de Granada, siempre preparada para albergar a huéspedes y comensales que necesiten hacer una parada durante su ruta.

Historia de esfuerzo en familia El Cruce comenzó siendo una pequeña estancia alquilada por una pareja de emprendedores, Clotilde y Pepe, que se dedicó a vender comida a camioneros, trabajadores y a todos los que pasaban por el camino. Con tiempo y esfuerzo, el humilde negocio se convirtió en hotel y hoy destaca no solo por la calidad de su hospedaje, sino por ofrecer un menú exquisito, en el que predomina la creación de platos con carnes a la brasa, el tradicional bacalao y los muy solicitados postres caseros.

Hoy, las hijas de los fundadores lideran con orgullo esta empresa que cuenta con una página web donde los usuarios podrán reservar y conocer los servicios que ofrece el lugar.

Además de la buena comida y la cercanía a los recursos de Málaga y Granada, este hotel de carretera cuenta con parking privado y habitaciones individuales, dobles o familiares, pensadas para un buen descanso, equipadas con internet vía wifi, televisión, baño privado y calefacción o aire acondicionado.

Deleite culinario y buena música El restaurante de El Cruce de Chauchina es uno de los principales atractivos de este oasis de carretera, no solo por sus comidas de siempre, sino por la evolución de su gastronomía a propuestas innovadoras y diversas. Además, el menú ofrece opciones de cocina tradicional y platos que se han convertido en una de las referencias en la zona por el sabor de las brasas, como las hamburguesas y cortes al grill acompañados de cerveza fría, además de tapas, entre otras delicias.

Por otro lado, la atención amable se extiende hasta complacer al cliente con lo que desee comer al momento, así como en el menú de la cafetería.

Un plus que se agrega a los servicios del hotel El Cruce es la música en vivo, con conciertos durante los sábados de verano. Al aire libre, músicos de diversos estilos, como flamenco, pop, entre otros, se reúnen cada semana para que los visitantes se lleven un hermoso recuerdo de su hospedaje. En invierno, los servicios sorprenden a los huéspedes o comensales cada domingo al mediodía.

Las instalaciones de El Cruce de Chauchina también están disponibles para realizar eventos privados, desde cumpleaños, bautizos, comuniones, hasta bodas, con el cuidado en los detalles que caracteriza a esta empresa, donde la buena mesa y el descanso de los viajeros en su rumbo a Málaga están garantizados.