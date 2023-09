CAREL firma un acuerdo vinculante para la adquisición del 82,4% del capital social de KIONA

El Grupo CAREL adquiere el 82,4% del capital social de Kiona Holding AS, empresa prop-tech líder en el suministro de soluciones SaaS El pasado mes de julio, CAREL Industries S.p.A. firmó un acuerdo vinculante para adquirir una participación del 82,4% del capital de Kiona Holding AS, empresa noruega prop-tech (aquellas empresas que utilizan la tecnología digital para mejorar sus servicios dentro de la industria), líder en el suministro de soluciones SaaS (Software as a Service) para la optimización del consumo energético y la digitalización de edificios en los sectores de la refrigeración comercial e industrial, así en los mercados multiresidencial, comercial y público.

Con sede en Trondheim (Noruega), Kiona se constituyó en 2021 tras la agrupación sinérgica de cinco empresas con competencias en software y digitales de vanguardia: IWMAC (Noruega), Egain (Suecia), Cebyc (Noruega), Moldeo (Suecia) y Alpha ECO (Suiza). En la actualidad, Kiona es un grupo tecnológicamente avanzado líder en el norte de Europa en el suministro de soluciones SaaS integrales con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los sistemas de refrigeración y de los edificios a través del control y optimización del consumo energético.

Kiona es uno de los principales líderes europeos en soluciones SaaS prop-tech que forman parte de la categoría rule-of-40 (métrica utilizada en las empresas de tecnología para evaluar el equilibrio entre el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad), cuenta con 17 oficinas en 8 países y emplea aproximadamente a 150 personas. Aprovechando su fuerte presencia en el norte de Europa, la empresa ya presta servicios a unos 57.000 edificios y supermercados en Europa.

Francesco Nalini, CEO del Grupo CAREL, ha comentado:"la operación completada hoy constituye la undécima adquisición de CAREL desde el inicio de su cotización en la Bolsa de Valores hace cinco años y confirma una vez más su capacidad para perseguir de manera lógica y rápida sus ambiciosos objetivos de crecimiento de adquisiciones para líneas exteriores. En concreto, la adquisición de Kiona, empresa excelente en el sector de referencia con un fuerte crecimiento en ingresos y una sólida rentabilidad, encaja totalmente dentro de la estrategia del Grupo encaminada a fortalecer su posicionamiento en el sector de los servicios digitales orientados a la eficiencia energética. Además, la combinación de know-how, experiencia y capital humano de ambas compañías garantizará la posibilidad de que ambas desempeñen un papel de liderazgo en este mercado, tanto en Europa como en otras áreas geográficas, abriendo nuevas oportunidades de negocio en un escenario en el que el ahorro energético representará uno de los desafíos a nivel mundial más importantes de las próximas décadas".

Por su parte, Trond-Øystein Bjørnnes, fundador y Director General de Kiona, ha declarado: "los 50 años de historia de CAREL se han caracterizado por un impulso continuo hacia la innovación y la excelencia, dos elementos que también son la base de la cultura corporativa de Kiona. Esta filosofía y valores compartidos, junto con el enfoque en la eficiencia energética, han convertido a la empresa italiana en el socio natural para nuestros ambiciosos objetivos de desarrollo. Compartimos que nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos, y ahora Kiona, junto a CAREL, podrá desarrollar sus servicios y productos, reforzando su liderazgo. Juntos, también surgirán nuevas oportunidades globales que conducirán a un mayor crecimiento para las soluciones y los empleados de Kiona".