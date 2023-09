Vuelo de Palabras en Valencia es un nuevo concepto de librería y espacio cultural

“Vuelo de Palabras” abrirá sus puertas en octubre, prometiendo ser un faro para los amantes de la literatura, el arte y el intercambio intelectual.

Valencia, ciudad conocida por su rica historia, arquitectura impresionante y vibrante escena artística, está a punto de añadir un nuevo tesoro a su colección cultural de la mano del grupo Olé Libros: "Vuelo de Palabras".

En el corazón de esta librería y espacio cultural se encuentra un concepto singular y poderoso: la fusión de la literatura y el arte en un espacio donde las palabras cobrarán vida de maneras inesperadas. Este espacio innovador busca crear una sinergia entre la palabra escrita y el arte visual, brindando a los visitantes una experiencia que va más allá de las páginas de un libro.

Esta librería Valencia contará con una amplia selección de obras literarias que abarcarán desde clásicos atemporales hasta las últimas novedades literarias, apostando firmemente por la poesía contemporánea. Sin embargo, lo que realmente hace que "Vuelo de Palabras" destaque es su enfoque en la colaboración entre escritores y arte visual bajo la idea de que cada libro no es solo una historia que se lee, sino una obra de arte en sí misma, como cada uno de los álbumes ilustrados que el grupo editorial saca a través del sello infantil Iglú.

Un espacio de encuentro y exploración “Vuelo de Palabras” no se trata solo de comprar libros, sino de sumergirse en un mundo de creatividad y expresión. Además de exposiciones, "Vuelo de Palabras" albergará eventos literarios y artísticos regulares, como charlas de autores, clubes de lectura, talleres de escritura y demostraciones artísticas en vivo. Este enfoque en la interacción y la colaboración entre los amantes de la literatura y el arte se suma al sentido de comunidad que el espacio busca fomentar.

Un oasis para la mente y el alma En un mundo cada vez más digital y acelerado, "Vuelo de Palabras" se presenta como un oasis donde las personas pueden desconectar, sumergirse en historias cautivadoras y conectarse con su creatividad interior. El espacio estará diseñado con atención a los detalles, ofreciendo rincones acogedores para la lectura tranquila, áreas de discusión y reflexión, y espacios para interactuar con las obras en exhibición.

Mirando hacia el futuro A medida que "Vuelo de Palabras" se prepara para abrir sus puertas en octubre, sus fundadores tienen la visión de convertirlo en un epicentro cultural en Valencia. Esperan que el espacio no solo atraiga a los lugareños, sino también a los visitantes de otras partes de España y más allá, que busquen una experiencia única en literatura y arte.

La apertura de "Vuelo de Palabras" marca un emocionante capítulo en la historia cultural de Valencia. A medida que los lectores, escritores y artistas se reúnan en este espacio de encuentro creativo, se espera que se desate un torrente de ideas y colaboraciones que enriquezcan la vida cultural de la ciudad y más allá.

Con su enfoque único en la intersección entre palabras y arte, "Vuelo de Palabras" está destinado a convertirse en un destino esencial para aquellos que buscan alimentar sus mentes y almas con la magia de la creatividad humana.

"Vuelo de Palabras" se ubicará en la Avenida Girogeta, 22, de Valencia, muy cerca de la estación del AVE, y todos aquellos que lo deseen, pueden inscribirse en su web para recibir todas las novedades de esta librería y espacio cultural.