Los expertos de D’Arte Human Business School explican qué es el coaching

En la actualidad hay muchas personas que se preguntan qué es el coaching y el porqué de su crecimiento exponencial en los últimos años.

Lo cierto es que se ha convertido en una profesión sumamente valorada por su capacidad de ayudar no solo al desarrollo personal y profesional de las personas, sino también al logro de sus metas y a la mejora de diversas áreas de su vida.

En este marco, destaca el trabajo que lleva a cabo D’Arte Human Business School, una escuela de Desarrollo Personal especializada en Coaching y PNL que, mediante formaciones de calidad, apuesta por preparar a los profesionales del desarrollo humano y de los negocios del mañana.

Qué es el coaching y para qué sirve El coaching es una profesión que, si bien hoy en día parece que está en boca de todos, es aún desconocida por mucha gente y desvirtuada por ciertos sectores.

El coach no pone el foco en patologías o enfermedades, como los psicólogos y psiquiatras, ni desarrolla consultorías o mentorías y, mucho menos, aspira a erigirse como un motivador más. Es un profesional que procura entrenar las habilidades que estimulan el autoconocimiento, el descubrimiento y el contacto de la persona con una misma y con su entorno.

En la misma línea, el coaching es una forma de desarrollo personal que coloca en el centro de la escena al individuo para que pueda lograr sus objetivos y mejorar en diversos ámbitos de su vida. Para conseguir esto, sus metodologías e ideas rescatan conceptos de las ciencias humanísticas como la filosofía o la antropología; de las ciencias del comportamiento y aprendizaje del ser humano como la psicología, la pedagogía o sociología; e incorpora elementos del management y del mundo de los negocios.

Aunque esta disciplina tiende a centrar su radio de acción en el universo emprendedor, con más del 91 % de las compañías españolas que implementan el coaching en sus programas de formación y desarrollo, con el paso del tiempo se ha ido diversificando en diferentes especializaciones como coaching educativo, deportivo, ontológico, personal, entre otros.

En efecto, el coaching es un método a cargo de un profesional debidamente capacitado que acompaña – de un modo no directivo – al cliente en un proceso de reflexión, creatividad, autoconocimiento y cuestionamiento con acción para incentivar su potencial e inspirarlo a alcanzar sus metas personales y profesionales.

Cabe destacar que este tipo de entrenamiento, por ejemplo, en áreas empresariales, ofrece beneficios y resultados medibles tanto en la capacidad de los empleados como en la optimización de la productividad corporativa.

