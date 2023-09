El precio no es lo único importante, por Alquicoche

En el momento de contratar un alquiler coche en España, se debe tener en consideración que el coste final no es lo único importante para tomar una decisión, ya que existen otros factores que pueden alterar el precio del servicio y, al final, el cliente termina pagando más de lo debido.

Alquicoche es una empresa dedicada al alquiler de vehículos de referencia para aquellos visitantes que les han confiado un factor clave para sus vacaciones y viajes: su movilidad. La empresa cuenta con una flota de vehículos innovadores y modernos de las marcas más prestigiosas, para garantizar la mejor experiencia de usuario.

¿Qué afecta en el precio de alquiler de un coche? El alquiler de un vehículo tiene un precio basado en la suma de varios factores. El principal es el precio del alquiler, que es el que se ve a la hora de hacer la reserva, pero luego hay otros factores como el kilometraje máximo permitido, el seguro que corresponde a ese precio y una serie de extras, como conductores adicionales, asistencia en carretera, seguros de lunas, combustible, etc.

El kilometraje máximo se especifica en el anuncio del vehículo y en el contrato de alquiler. Si el kilometraje no es ilimitado, se tendrán que abonar los kilómetros extra, lo que en trayectos largos, puede ser mucho mayor a lo pagado por el alquiler del vehículo.

Con cada clase de vehículo habrá que dejar una franquicia o depósito que se corresponde con la responsabilidad que asumen las personas si se producen daños en el vehículo, se produce un incendio o un robo del mismo. Por ejemplo, con una franquicia de 1.200 euros, tendrán que abonar hasta 1.200 euros en daños. Si el daño es de 200 euros, les devolverán (o liberarán del saldo de su tarjeta) 1.000 euros. Si el daño es de 5.000 euros, entonces les cobrarán los 1.200 y el resto lo asume la compañía de seguros. Pero la negligencia, el conducir bajo los efectos del alcohol, incumpliendo normas de tráfico, etc. no está incluido en ningún seguro y el culpable tendrá que hacerse cargo de la totalidad de la reparación o incluso del valor total del vehículo.

Entre los extras, hay de diversos tipos. Conductor adicional, para que además del conductor principal puedan conducir más personas. También sillas de bebe, GPS, puntos wifi, cadenas, etc. etc.

Es importante determinar si la asistencia en carretera está o no incluida en el seguro y si la cobertura de daños incluye o no por ejemplo cristales, bajos, neumáticos y o hay que contratar una cobertura adicional si no se quiere arriesgar.

Recomendaciones para alquilar un coche Lo primero a considerar antes de alquilar un coche es saber qué tipo de vehículo se necesitará, de cuantas plazas, capacidad del maletero, tamaño (más grande para largos viajes, más pequeños para ciudad, etc.), tipo de combustible (diésel para recorridos largos, eléctrico o híbrido si se necesita entrar en las ciudades que limitan la entrada a vehículos más contaminantes). Por esta razón, las agencias de alquiler tienen un gran abanico de opciones que se adaptan a cada necesidad y gusto.

Además, es importante verificar con qué seguros y coberturas cuenta el alquiler del vehículo en el contrato, de manera que el cliente se asegure de que tiene todo lo necesario para cubrir cualquier emergencia o accidentes que puedan surgir. Hay que tener cuidado con no alquilar en las llamadas empresas de bajo coste. Los precios que indican son engañosos y al final el cliente termina pagando entre 3 y 10 veces más de lo que se esperaba. Hay que tener muy claro que, si ofrecen un coche por 10 euros al día, cuando el coste de alquiler es superior a los 25 euros al día, es porque van a sacar la diferencia; por otro lado, la obligación de contratar seguros, daños con un coste de reparación desmesurado, obligación de coger el vehículo lleno de combustible y devolverlo vacío -cobrando el litro al doble de su precio más costes de repostaje-, tasas trampa como "Ubicación Premium", "Tasas ECO", etc. Es muy importante ver las valoraciones de internet de la empresa de alquiler antes de hacer una reserva. Es mejor pagar un poco más y no tener sorpresas desagradables.

Otros factores importantes son el tiempo de espera para recoger o devolver el vehículo (horas en el caso de las empresas de bajo coste), la antigüedad de la flota, la facilidad para contactar con la empresa (teléfonos de pago que tardan mucho en contestar, si es que contestan en el caso de las empresas de bajo coste)...

También se recomienda disponer de la documentación necesaria y el depósito de garantía disponible al momento de alquilar el coche, ya que todas las empresas exigen una documentación mínima (DNI o pasaporte y permiso de conducir), así como un depósito como garantía del pago y de la entrega del coche en perfectas condiciones, que suele ser proporcional al valor del automóvil y del equipamiento adicional que se haya alquilado.

