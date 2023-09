'Biengastando', el pódcast de educación financiera de Roams con Iván Patxi a los mandos

La educación financiera es uno de los pilares fundamentales que todo individuo necesita adquirir para incluirla en su vida. Aun así, no todos suelen consumir este tipo de contenido, ya sea porque no logran entenderlo o no es de su interés. Bajo este concepto surge la idea del pódcast ‘Biengastando’.

Iván Patxi es un creador y productor de pódcasts, tanto para empresas como para medios de comunicación o profesionales sectoriales, donde ofrece servicios de formación, asesoramiento, locución, edición y postproducción, alojamiento, distribución y publicidad de los contenidos, y cuenta con una experiencia de más de 6 años.

¿Cuál es el poder de los pódcasts? En la actualidad, el pódcast es uno de los tipos de contenido más consumidos a nivel mundial, gracias a su simplicidad en recursos y elementos en general que son utilizados para crear material atractivo y de calidad.

De acuerdo a Statista, los países hispanos tienen un 15 % más de probabilidades de escuchar un pódcast con frecuencia. De hecho, se estima que, a nivel global, los consumidores de pódcasts lleguen a 975 millones de usuarios para el año 2026.

Por ello, Roams ha decidido incursionar en el mundo de los pódcasts con el proyecto Biengastando, el cual busca educar a los oyentes sobre el arte de la gestión financiera, de gastar con sabiduría el dinero. Sin embargo, es más fácil decirlo que lograrlo. Por ello, Roams se encarga de impartir sus conocimientos financieros, así como también las herramientas más utilizadas para gestionar mejor las finanzas personales.

El pódcast financiero necesario, Biengastando Gestionar correctamente las finanzas personales no requiere de grandes esfuerzos. Con tener las intenciones de mejorar la economía personal y llevar un registro de lo consumido en el día a día relacionado con las finanzas, ya sea evitando los gastos innecesarios, es un primer paso.

El arte de elaborar un presupuesto, sin importar el valor de los ingresos recibidos y destinar parte de esos ingresos al ahorro, así como ser responsable en el momento de decidir qué gastos realizar son detalles que solo la educación financiera permite dominar.

Para ello, Biengastando, un pódcast que se emite de lunes a domingo, ofrece consejos y recomendaciones sobre cómo las personas pueden gastar su dinero como consumidores, ya sea conociendo ofertas o promociones especiales de empresas, sabiendo cómo gestionar el respectivo seguro personal o conociendo el funcionamiento de los mercados de la luz, el gas y el resto de los servicios básicos, pasando también por información de películas, videojuegos o series.