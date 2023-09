Municipiods.com y sus buenas prácticas, manuales, guías y formación en ámbitos locales para conseguir una energía asequible y no contaminante

El mundo está atravesando una crisis ambiental sin precedentes. Por esta razón, resulta cada vez más esencial que los municipios y los gobiernos tomen medidas que puedan reducir el impacto de las problemáticas ambientales.

Una de las formas más efectivas de cuidar el medioambiente y sus ecosistemas es respetando lo que indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El proyecto Municipiods.com nace con este propósito y busca evaluar el progreso de estos objetivos a nivel municipal.

La plataforma facilita recursos, difunde buenas prácticas, manuales, guías y contenido en general que ayuda a cumplir con la Agenda 2030, reduciendo el hambre y la desigualdad, impulsando la salud y el bienestar, y promoviendo la energía asequible y no contaminante.

El uso de energía asequible y no contaminante ayuda a reducir el impacto del cambio climático Uno de los problemas ambientales más preocupantes de las últimas décadas es el cambio climático y la forma más efectiva para reducir sus efectos es impulsando estrategias de eficiencia energética, siendo una de las claves el uso de energía asequible y no contaminante.

En este sentido, los municipios y gobiernos deben transformar su modelo de producción energética, reemplazando el tradicional uso de los combustibles fósiles por las energías renovables, que permiten minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, la principal causa del cambio climático.

Por estos motivos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, ODS 7 establecido por las Naciones Unidas señala que se debe garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante, sostenible, segura y moderna para las comunidades. Esto implica que los municipios tienen la obligación de generar las condiciones necesarias para mejorar la sostenibilidad en materia energética y construir proyectos donde las energías renovables sean una prioridad.

¿Qué estrategias se pueden implementar para impulsar una energía asequible y no contaminante? Entre las estrategias más comunes que se pueden implementar para promover en las ciudades una energía asequible y no contaminante se encuentra, en primera instancia, la posibilidad de invertir en tecnologías y proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa y geotérmica. Estas energías proporcionan una fuente sostenible y limpia de electricidad.

Utilizar un sistema de iluminación y climatización eficiente, adquirir electrodomésticos y equipos eficaces en términos de energía, y adoptar prácticas de gestión energética en servicios de transporte público y edificios municipales son también alternativas que ayudan a alcanzar la energía asequible y no contaminante que pretenden desde la Agenda 2030 de Naciones Unidas. También es fundamental concienciar y educar sobre la importancia del ahorro energético, ya sea a nivel personal, empresarial o estatal.

Los paneles solares y las mini redes eléctricas locales son otras alternativas que los municipios pueden implementar para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7.

Con la plataforma Municipiods.com, los municipios tienen la oportunidad de conocer prácticas, manuales y guías sostenibles que tienen un único objetivo: proteger el planeta y sus ecosistemas. El sitio web está compuesto por diversas estrategias para implementar los ODS de la Agenda 2030 en función de las necesidades de la ciudad.