Detección de problemas en la columna; ¿cuándo es el momento de acudir al especialista?

Los problemas en la columna, como la lumbalgia, son una de las molestias más frecuentes en consulta médica. De acuerdo a un estudio publicado en The Lancet Rheumatology, sobre la prevalencia de la lumbalgia, más de 600 millones de personas la padecieron en el mundo durante el 2020. De hecho, se calcula que en 30 años superarían a los 800 millones de afectados.

La Unidad de Columna y Traumatología Biziondo es un centro de salud especializado en las patologías relacionadas con la columna, ofreciendo tratamientos de fisioterapia avanzada y cirugías completas con abordajes de 360° y técnicas poco invasivas.

¿Cuándo se recomienda acudir a un especialista? Regularmente, el dolor de espalda, o dolor lumbar, es un cuadro autolimitado y cede espontáneamente al cabo de un par de días, ya sea con o sin tratamiento. No obstante, hay ciertos síntomas o señales que deben alertar al paciente a consultar con un especialista debido a que pueden escalar a una enfermedad más grave, como una hernia de columna, espondilolistesis, estenosis del canal raquídeo, inestabilidad de columna o tumores.

Las principales señales que pueden ayudar a identificar cuándo es necesario acudir a consulta médica con un especialista en columna es si el dolor persiste por más de 7 a 10 días sin que ceda con reposo, si está acompañado de hormigueo en las extremidades, pérdida de sensibilidad, pérdida en la fuerza de las extremidades inferiores, presencia de dolores nocturnos capaces de despertar al paciente y que el dolor persista aun estando en reposo.

Dolor de espalda crónico vs. agudo De acuerdo a Mayo Clinic, el dolor de espalda puede variar desde dolores musculares hasta sensaciones de ardor o dolores muy agudos o punzantes. Este dolor puede extenderse hasta la pierna y agacharse, girarse, estar de pie, levantar peso o, incluso, caminar puede empeorarlo.

Por su parte, el lumbago crónico es un dolor prolongado que se siente en la región lumbar, pudiendo presentar también rigidez en la espalda, dificultad para mantener una postura erguida y disminución del movimiento en la zona lumbar.

Los problemas de columna suelen iniciar con dolores en la zona de la espalda y el cuello, así como sensación de hormigueo o debilidad, pérdida de flexibilidad y dificultad al caminar o moverse.

Es importante detectar estos síntomas y prestar mucha atención a su evolución, ya que, si los dolores persisten, se recomienda consultar con un especialista, especialmente si el dolor representa una limitante para las actividades diarias. La detección temprana de los problemas en la columna, así como un correcto diagnóstico y un tratamiento personalizado son claves para tratar la patología lo más pronto posible y así evitar enfermedades graves como la escoliosis, espondilitis o posibles fracturas.

