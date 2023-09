DHL eCommerce inaugura su punto de recogida número 100.000 en Europa

Con 80.000 puntos de servicio y 20.000 parcel lockers, DHL eCommerce ofrece la mayor red de paquetería para entregas fuera del hogar, (OOH-Out Of Home), de Europa. En algunos mercados europeos, más del 25% del volumen de paquetería de DHL eCommerce ya se entrega en puntos de acceso. Una red densa también es crucial para una logística de devoluciones eficiente en el comercio electrónico DHL eCommerce, el especialista en logística de comercio electrónico del Grupo DHL, ha inaugurado su punto de acceso número 100.000 y opera así la red más grande y densa de Europa. La inauguración del punto de acceso número 100.000 se celebró en Varsovia, Polonia. Los puntos de acceso son ServicePoints (tiendas de paquetería) o taquillas, donde los clientes de DHL eCommerce pueden enviar, dejar o recoger paquetes. La red abarca, actualmente, un total de 28 países en toda Europa y aprovecha, parcialmente, los efectos de sinergia con sus divisiones hermanas DHL Express y Post + Parcel Germany.

"DHL eCommerce aspira a proporcionar a nuestros clientes servicios de entrega de comercio electrónico fiables, asequibles y sostenibles, ya que siempre están en el centro de todo lo que hacemos", afirma Pablo Ciano, CEO de DHL eCommerce. "La columna vertebral de nuestros servicios es nuestra extensa red, operada por nosotros o a través de asociaciones y nuestra experiencia y capacidades digitales. Con un potencial de crecimiento casi ilimitado, operamos en uno de los segmentos más apasionantes del sector. Pero la forma en que aprovechemos ese potencial nos permitirá alcanzar nuestros objetivos. Ahora es el momento de invertir y crecer".

Dado que el número de compradores activos de comercio electrónico crece constantemente en toda Europa, la demanda de puntos de recogida y entrega de paquetes en zonas urbanas y metropolitanas es cada vez mayor. Al mismo tiempo, una densa red de puntos de acceso también desempeña un papel decisivo para los mercados de comercio electrónico pequeños y grandes por igual, a la hora de ofrecer una logística de devoluciones completa y cómoda para sus clientes. En Polonia, por ejemplo, DHL eCommerce ha formado una empresa conjunta con Cainiao, el brazo logístico de Alibaba, para desarrollar la mayor red OOH del país. El acuerdo firmado recientemente para adquirir MNG Kargo en Turquía y la cooperación con Poste Italiane en Italia también contribuirán a una mayor expansión de la red europea de DHL eCommerce.

Creciente demanda de opciones de entrega flexibles

Como los compradores online piden cada vez más entregas y devoluciones fiables, asequibles y sostenibles, DHL les apoya a través de puntos de acceso, ofreciendo servicios cómodos y flexibles. Así lo subrayan también los resultados de la Encuesta al Comprador Online, encargada por DHL, que se publicará en septiembre. En la encuesta, el 24% de los encuestados europeos dijeron que quieren que sus paquetes sean entregados en puntos de acceso. Esta cifra es la más alta en comparación con otras partes del mundo. En Asia-Pacífico, es del 11%; en África Subsahariana, del 8,5%; en Norteamérica, del 7,5%; en Oriente Medio y Norte de África, del 6,5%, y en Latinoamérica, del 6%. El 47% de los europeos encuestados afirma que su experiencia mejoraría si hubiera más opciones de entrega y más taquillas y puntos de recogida de paquetes cerca de su domicilio. Los consumidores polacos están a la cabeza en cuanto a cómo quieren que se les entreguen sus paquetes, con un 55% que prefiere una entrega en una consigna o en una paquetería. Por tanto, no es de extrañar que Polonia tenga la segunda oferta de puntos de acceso más densa de Europa, después de Alemania.

Además, el 70% de los compradores online europeos esperan poder cambiar la opción de entrega, en el último momento. Por lo tanto, la necesidad de un socio logístico que pueda satisfacer todas las necesidades de entrega y devolución es muy alta. Con una de las mayores huellas en Europa, en áreas urbanas y metropolitanas de alto tráfico, DHL eCommerce ofrece flexibilidad y escala a sus clientes.

Entrega sostenible a través de puntos de acceso

Además, la recogida en los puntos de acceso también desempeña un papel fundamental para una entrega más sostenible, ya que los puntos de servicio y las taquillas ahorran hasta un 30% de emisiones. La encuesta de compradores online muestra que el 30% de los europeos cambiarían la recogida a un punto de acceso para hacer su entrega más sostenible, en lugar de tener plazos de entrega más largos o pagar más.

Especificaciones del producto/servicio

Envíos de hasta 31,5 kg y 200 cm de longitud en Europa - pueden aplicarse restricciones en función del tamaño de la taquilla.

Recogidas y entregas regulares en todos los puntos de recogida.

Direccionamiento directo para que los clientes puedan elegir que sus paquetes se entreguen directamente en un Punto de Servicio o Taquilla en la pasarela de pago.

Entrega de lunes a sábado.

Seguimiento de principio a fin, con alertas previas a la entrega en la aplicación DHL finder.

Una solución atractiva para que las empresas aumenten el número de entregas si sus clientes no están en casa.

Los destinatarios pueden cambiar el día de entrega.

Más seguro que otras alternativas de entrega.

Para más información sobre DHL eCommerce, se puede visitar https://www.dhl.com/access-points