Bioxytran anuncia la aprobación de la FDA de su solicitud IND para ProLectin-M en ensayos clínicos

Bioxytran podrá iniciar ensayos clínicos de ProLectin-M para el tratamiento de la COVID-19 leve a moderada en pacientes de riesgo estándar BIOXYTRAN, INC. (Símbolo: BIXT), una empresa biotecnológica en fase clínica que desarrolla fármacos orales para el tratamiento de la COVID-19 y otras enfermedades víricas, ha anunciado que ha recibido la aprobación de su solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación (IND, Investigational New Drug) por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, Food and Drug Administration), para iniciar ensayos clínicos de ProLectin-M para el tratamiento de la COVID-19 leve a moderada en pacientes de riesgo estándar.

"Esta autorización de ProLectin-M en la clínica es muy importante, dado que se trata de la primera de una serie de indicaciones que pretendemos conseguir para tratar grandes necesidades médicas no cubiertas con nuestra tecnología de glicovirología", según el Dr. Leslie Ajayi, Director Médico de Bioxytran: "se trata de un hito importante para nuestra empresa, ya que representa nuestro primer programa en recibir la autorización de la FDA para entrar en la clínica y allana el camino para que consigamos otras indicaciones víricas. Esta clase de inhibidores de la galectina es innovadora porque los resultados de ensayos clínicos revisados por expertos sugieren que un gran número de pacientes pueden dar negativo en la PCR en tan sólo 3 días. El fármaco se diseñó mediante tecnología de espectroscopia de resonancia magnética nuclear para neutralizar los virus. Aunque estamos asistiendo a un resurgimiento de la COVID-19 y sus variantes más recientes, BA.2.86 y EG.5, consideramos nuestros ensayos con COVID-19 como estudios de casos diseñados para mostrar el potencial del antagonista de galectina como fármaco antivírico de amplio espectro".

Acerca de ProLectin-M

ProLectin-M es un antagonista oral de la galectina que impide la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células humanas. En ensayos clínicos recientes, el fármaco logró una tasa de respuesta del 100% de pruebas PCR negativas al séptimo día. En 3 días, el fármaco logró una tasa de respuesta del 88% de pruebas PCR negativas. La población tratada no experimentó ningún rebote vírico durante el periodo de observación de 14 días. La empresa se está preparando para un ensayo clínico de fase 3 con el fin de obtener la aprobación reglamentaria.

Acerca de Bioxytran, Inc.

Bioxytran, Inc. es una empresa biotecnológica en fase clínica que desarrolla terapias novedosas dirigidas al tratamiento de importantes necesidades médicas no cubiertas en virología, enfermedades degenerativas e hipoxia. El principal candidato a fármaco, Prolectin-M, es una nueva clase de medicamento antiviral diseñado para antagonizar galectinas implicadas en enfermedades inflamatorias, fibróticas y malignas. Bioxytran tiene otros programas de desarrollo para el tratamiento de la fibrosis pulmonar y el ictus. Más información en https://www.bioxytraninc.com.