Orluis Aular apunta alto y acaricia la victoria al sprint en Oliva

Está siendo una primera semana de altos vuelos para Caja Rural-Seguros RGA en la Vuelta a España, con presencia cada día en los primeros puestos y a punto de conseguir la victoria en el día de ayer. El venezolano Orluis Aular se quedó a muy poco de imponerse en la séptima etapa con final en Oliva (Valencia) tras un agónico sprint que se llevó el francés Geoffrey Soupe (TEN). Junto a Aular, gran final de etapa también para David González con un 7º puesto que se redondeó con el premio al mejor equipo del día.

El guion del día vino con más de doscientos kilómetros de travesía por tierras valencianas buscando la llegada masiva y, ante una jornada tan llana, tan sólo dos corredores se lanzaron por delante para buscar una fuga condenada de antemano: José Herrada (COF) y Ander Okamika (BBH). Juntos fueron haciendo camino hasta que fueron absorbidos a poco más de veinticinco para meta.

Con el lote junto otra vez, la pelea por la posición volvió a ser encarnizada. La llegada de los kilómetros decisivos, con la presencia de amplias rotondas y demás mobiliario urbano, vino acompañada de las caídas. Por fortuna, todos los Caja Rural-Serugos RGA pudieron librar y tanto Aular como González llegaron con las opciones intactas al acelerón final. El venezolano arrancó desde atrás en una remontada que a punto estuvo de traducirse en una victoria en la Vuelta a España.

Orluis Aular: “Ha sido una pena porque estuve muy bien colocado con la ayuda de mi compañero David, y una vez que me he visto ahí he lanzado el sprint aunque Soupe ha sido más rápido que yo. Estoy muy contento, con el equipo también por su confianza en mí, hemos hecho un buen trabajo. Ha sido un final de etapa complicado por las caídas, pero trate de estar muy bien colocado y he podido hacer un buen sprint. Es una pena no ganar, pero el trabajo del equipo está siendo muy bueno. Estamos todos los días delante y estamos muy motivados para seguir intentándolo. Mañana tenemos otra etapa muy dura, toca guardar fuerzas para el siguiente sprint. El último kilómetro ha sido agónico por los bandazos y las caídas y al final he podido entrar bien en la última curva y de ahí a tope hasta la meta”.