PAVIANDRES explora diversas aplicaciones del hormigón impreso en la decoración de espacios exteriores

El hormigón impreso es una técnica de acabado que se usa con regularidad en el sector de la construcción para todo tipo de suelos. Ya que permite simular la apariencia de distintos materiales, como adoquines, losetas de piedra o madera, por ejemplo La empresa experta en pavimentos de hormigón, PAVIANDRES, ofrece este producto debido a su durabilidad, resistencia y versatilidad. Además, asegura que su composición es tan efectiva que las superficies no terminarán agrietadas, ni levantadas y mucho menos se verán afectadas por la humedad.

Aparte de que el hormigón impreso implica el empleo de patrones, colores y texturas sobre la zona fresca del hormigón. Por lo que es capaz de moldearse para crear relieves o estampados de diferentes formas y diseños.

Aplicación en espacios exteriores

Es cierto que el hormigón impreso se suele emplear en zonas residenciales. Sin embargo, PAVIANDRES explica que existe una amplia variedad de aplicaciones para espacios exteriores por ser una técnica decorativa y destacan las siguientes:

Para pavimentos y carreteras : Dada su durabilidad, no es de extrañar que el hormigón impreso se destine a pavimentos y calzadas. En especial, porque permite replicar el aspecto de otros materiales. Lo que le da un aspecto visual interesante y a la vez, resistente a la intemperie.

: Dada su durabilidad, no es de extrañar que el hormigón impreso se destine a pavimentos y calzadas. En especial, porque permite replicar el aspecto de otros materiales. Lo que le da un aspecto visual interesante y a la vez, resistente a la intemperie. Terrazas y patios : Al manejar patrones y texturas personalizadas, este producto es capaz de transformar terrazas y patios en espacios elegantes y funcionales. Se pueden diseñar superficies que se ajusten perfectamente a los gustos del cliente y la estética general del área.

: Al manejar patrones y texturas personalizadas, este producto es capaz de transformar terrazas y patios en espacios elegantes y funcionales. Se pueden diseñar superficies que se ajusten perfectamente a los gustos del cliente y la estética general del área. Piscinas y áreas de alrededor : La empresa señala que es ideal para entornos de piscinas. Esto es entendible, ya que una de las características del hormigón impreso es su propiedad antideslizante. Esto le ofrece una alternativa segura y cómoda al prevenir resbalones, a diferencia de los pavimentos tradicionales. Además, es posible crear diseños con los que se logre complementar la temática de la piscina.

: La empresa señala que es ideal para entornos de piscinas. Esto es entendible, ya que una de las características del hormigón impreso es su propiedad antideslizante. Esto le ofrece una alternativa segura y cómoda al prevenir resbalones, a diferencia de los pavimentos tradicionales. Además, es posible crear diseños con los que se logre complementar la temática de la piscina. Sitios de descanso y entretenimiento : En casi todas las regiones se encontrará una zona que permita descansar y entretenerse. Y estas áreas pueden beneficiarse de un material como el hormigón impreso. Pues ofrece el disfrute de una superficie agradable para actividades sociales y muebles de exterior.

: En casi todas las regiones se encontrará una zona que permita descansar y entretenerse. Y estas áreas pueden beneficiarse de un material como el hormigón impreso. Pues ofrece el disfrute de una superficie agradable para actividades sociales y muebles de exterior. Muros y elementos verticales: PAVIANDRES, menciona que, el hormigón impreso no solo se aplica en superficies horizontales. De hecho, puede aprovecharse en muros y elementos verticales. Esto es una gran ventaja, porque facilita la continuidad visual entre varias partes del espacio exterior. Aplicaciones y características adicionales

Debido a su versatilidad, con el hormigón impreso se puede realizar la técnica de estampado. La cual permite que se creen diseños únicos y personalizados en el suelo.

Esto brinda la posibilidad de añadir patrones artísticos, logotipos y detalles exclusivos en cualquier espacio exterior.

Otra de las aplicaciones que recomienda PAVIANDRES incluye las áreas urbanas, como calles, estacionamientos, zonas comerciales, plazas, extendiéndose a espacios de tráfico intenso.

Espacios en los que esta técnica consigue embellecer las superficies públicas. Por ejemplo, simulando adoquines históricos o dándole vida a diseños más modernos y creativos.

En última instancia, resiste abrasiones, productos químicos, rayos UV y manchas, manteniendo su aspecto por mucho tiempo.

Con 20 años de experiencia en el sector, PAVIANDRES no solo tiene su base en Castro Urdiales, sino que también tiene presencia en regiones aledañas. Así que si se quiere conocer más sobre las ventajas y diferentes usos del hormigón impreso y pavimentos en general:

Se puede visitar el sitio web: https://paviandres.com/ o simplemente teclear 'hormigon impreso Cantabria' u 'hormigon impreso Bizkaia' en el buscador, y descubrir lo que PAVIANDRES puede ofrecer.