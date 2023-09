Entrevista con el CEO de Consorcio Europeo de Avales, Emilio Vargas

En este artículo, se entrevista a Emilio Vargas, CEO de Consorcio Europeo de Avales, una correduría de seguros de caución, avales y fianzas que desde sus comienzos apostó por la especialización en gestión de riesgos en el sector de las energías renovables. Consorcio Europeo de Avales se consolida como una alternativa real y fiable gracias al amplio conocimiento del sector, a la agilidad y al valor añadido que aporta a todos sus clientes.

Como introducción para quien no os conozca, ¿qué es Consorcio Europeo de Avales y cuál es su trayectoria?

Tras haber trabajado para diferentes corredurías desde el año 2015, decido acometer esta aventura empresarial con el fin de poder ayudar y proteger la actividad diaria de las empresas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a través de soluciones aseguradoras personalizadas y profesionales.

Nuestro equipo de técnicos, con especialización en diferentes áreas, nos ayuda a ser resolutivos ante cualquier proyecto que acomete un cliente, independientemente de cuál sea su localización geográfica. Sinceramente, nuestra capacidad de resolución unida a nuestro poder de negociación frente a las aseguradoras y reaseguradoras pueden ser los puntos más fuertes del equipo. Podemos ofrecer soluciones tanto a pymes como a grandes fondos de inversión. Desde hace unos años nos estamos centrando en las energías renovables y en ayudar que los proyectos lleguen a buen fin, gestionando todos los riesgos y necesidades aseguradoras en todas las fases, desde brownfield hasta O&M.

Nuestra sede central está en Sevilla, aunque contamos con oficinas en Madrid. Además, Consorcio cuenta con acuerdos con corredores locales a nivel internacional. Nuestro conocimiento del mercado reasegurador también nos facilita el poder trabajar y suscribir riesgos a través de aseguradoras locales en todos los continentes.

¿Cómo ve el futuro de las renovables en España?

Lo veo de manera muy optimista y comparto la opinión generalizada de que este sector va a ser uno de los motores de nuestra economía. Si las autoridades nacionales y europeas saben reconocer el potencial de la energía verde y dan pasos para que se hagan realidad las inversiones necesarias tanto en la red eléctrica española, así como en la interconexión con el resto de Europa, seremos líderes en renovables.

Los cambios en autoconsumo, almacenaje de la energía, hidrógeno verde, hibridación de proyectos unidos a las plantas de producción existentes hacen de la energía verde unos de los activos más importantes de nuestra economía que hay que apoyar desde el gobierno de España.

Estamos ante una oportunidad única de convertirnos en la potencia energética de Europa, mitigar la dependencia europea de otros países como Argelia o Rusia respecto al gas, importaciones de petróleo. Desaprovechar esta oportunidad es un lujo que no nos podemos permitir. Por eso es clave la convocatoria de los concursos de capacidad, elaborar el reglamento de almacenamiento, regular el acceso y conexión del hidrógeno verde, etc.

¿Cómo considera la participación de Consocio Europeo de Avales en el sector de renovables?

Consorcio Europeo de Avales ha facilitado garantías para puntos de conexión en los últimos tres años, superando con creces los 14 GW en todo el territorio nacional. Nuestros clientes son tanto ingenierías, desarrolladores como las principales empresas del sector, tanto de España como de diferentes países de la comunidad europea, pero también fabricantes chinos o fondos internacionales especializados en el sector. Algunas soluciones han sido bastante complejas, pero nuestro conocimiento del sector de renovables y del seguro de caución nos ha ayudado a proponer estructuras de aseguramiento y contragarantías que han hecho posible obtener grandes capacidades, facilitando el entendimiento entre aseguradoras y clientes para poder acometer pipelines bastante ambiciosos y que se han demostrado con el tiempo que están siendo un éxito.

Nuestra obligación como mediador especializado es estar siempre informados y al día de todas las novedades regulatorias del mercado.

Quizás lo más conocido en el sector sean los avales para puntos de conexión, pero ¿qué otras soluciones menos conocidas podéis aportar a las empresas?

Es cierto que lo más conocido son las garantías de acceso a la red, pero dentro de la caución para renovables hay numerosas tipologías, entre las que destaco las de desmantelamiento y las garantías entre privados, necesitadas para acometer la construcción y montaje necesitadas en un contrato entre promotor y epecista.

Obviando la caución, podemos hablar del seguro de responsabilidad civil, el seguro de todo riesgo montaje o, una vez ya puesta en funcionamiento la planta, el seguro de todo riesgo daños materiales y responsabilidad civil con coberturas tan importantes como avería de maquinaria o pérdida de beneficios.

Aparte del sector renovable, ¿en qué otros sectores estáis involucrados?

Estamos especializados en caución y en la mayoría de los sectores que aborda. Asesoramos a empresas con garantías internacionales, ayudándolas en proyectos en el exterior y en concursos públicos en otros países. Avales para construcción (permutas y afianzamientos), avales para minas, avales para juego, avales para equipos de futbol, residuos, ETT, aduanas, ayuntamientos, etc.

Prácticamente en cualquier actividad donde pueda entrar la caución estamos presentes gracias, como comentaba, a nuestra especialización. Desde las garantías para renovables, ingenierías y construcción, aduanas y un largo etcétera.