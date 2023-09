El software TPV Ágora, certificado para la nueva Ley Antifraude

Con el fin de combatir y prevenir el fraude fiscal, el año pasado se desarrolló la Ley 11/2021, también denominada Ley Antifraude.

Con esta nueva normativa, se obliga a las empresas y al sector del software contable a implementar un sistema que no permita la manipulación o eliminación de datos contables registrados.

Telsystem es una empresa dedicada a proporcionar herramientas y soluciones de gestión enfocadas a puntos de venta y digitalización, entre las que se incluye un potente software TPV certificado para la nueva Ley Antifraude. Actualmente, es una excelente y muy efectiva opción para el sector hostelero, asegurando una contabilidad ajustada a las nuevas normativas para evitar sanciones.

Software TPV Ágora, un potente sistema certificado para la Ley Antifraude Telsystem está ofreciendo entre sus soluciones digitales para la gestión de puntos de venta un muy eficiente software TPV llamado Ágora, especialmente diseñado para el sector de la hostelería en el marco de la nueva Ley Antifraude. Esta herramienta de gestión no solamente es sumamente segura e ideal para llevar una contabilidad transparente y ajustada a la ley. De hecho, también es capaz de ayudar a cualquier negocio a incrementar su rentabilidad desde el primer día, ofreciendo una solución completa para la gestión de efectivo y de control de cobro.

Por medio de sus programas de gestión, el empleado o propietario del establecimiento podrá acceder a la información de su negocio en cualquier momento. Incluso podrá hacerlo mediante una app, dando de alta los dispositivos que necesite, ya sea portátil, tablet, smartphone, etc. Por medio del navegador también se puede acceder de manera remota a la administración del negocio en tiempo real, aumentando el control y manteniendo el estándar de seguridad y gestión exigido en la nueva Ley Antifraude.

Ventajas que ofrece el software TPV Ágora Las siguientes son algunas de las ventajas más destacadas en cuanto a características y funcionalidad que posee este software. En primer lugar, cuenta con una pantalla TPV que permite una gestión de tickets sencilla y rápida, así como la gestión de cobros desde distintos TPV. Además de eso, es capaz de tomar comandas de cocina/barra mediante un dispositivo móvil vinculado y facilitar el control de efectivo, ya que puede integrarse con los principales fabricantes de máquinas de control de efectivo del mercado. Este software TPV también optimiza y facilita la administración del negocio, monitoriza los pedidos realizados desde el TPV, tiene enlace CCTV, pasarela de pagos e impresora de comandas, entre otras funcionalidades.

Por último, otro aspecto llamativo de este software TPV no es solo que facilita el cumplimiento de la Ley Antifraude, sino que es un software que asegura flexibilidad, adaptabilidad, gestión completa y eficiente, seguridad, confiabilidad y una experiencia de usuario intuitiva. En la web de Telsystem se puede encontrar mucha más información sobre este sistema.