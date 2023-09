Placas solares Tenerife, con Soof

El uso de paneles solares se ha disparado en toda España debido al auge en la producción de energía fotovoltaica.

En mayo, la Red Eléctrica de España (REE) indicó que el sol se había convertido en la segunda fuente energética, aportando el 18,1 % del consumo total. Islas Canarias no ha sido la excepción.

Sin embargo, el boom de las placas solares Tenerife también ha generado un problema serio para quienes instalan más paneles de los que necesitan. Los expertos de la firma Soof señalan que tener más de estos elementos no necesariamente significa un ahorro mayor.

¿Qué consecuencias tiene producir más energía de la necesaria? Soof es una plataforma que centraliza todas las tareas que debe llevar a cabo un consumidor que quiere instalar energía solar en su propiedad. Sus servicios abarcan la búsqueda de presupuestos, asesoría técnica, financiación y en general todo el costumer journey necesario para completar el proyecto de forma idónea.

El CEO y cofundador de la empresa, Ricard Canal, destaca la importancia de una adecuada asesoría para que cada instalación funcione de forma óptima. Señala que instalar placas solares en Tenerife es una excelente idea porque la región está en una zona privilegiada con sol casi todo el año. Pero advierte que los beneficios hay que analizarlos detenidamente.

Explica que devolver a la red eléctrica la energía sobrante no siempre significa una compensación directa a la factura. Son necesarios acuerdos con las comercializadoras con las que se establece que hay capacidad de compensar energía. Esos acuerdos, denominados ‘huchas virtuales de energía’ permiten compensar, pero bajo determinadas condiciones, que no siempre se dan.

Asesorarse para colocar placas solares en Tenerife Otro de los fundadores de Soof, Pablo Marín, señala que cada comercializadora de energía maneja sus propias políticas para quienes incorporan kilovatios a su red. El asunto está en conocer cuáles son las posibilidades y la rentabilidad potencial de la energía excedente con cada una de ellas. Igualmente, indica Marín, es importante saber cuál es el número de placas realmente necesarias para cada proyecto, evitando estos dilemas a los usuarios.

Esos datos solo se obtienen con la asesoría adecuada. Por eso, el acompañamiento profesional es fundamental para hacer una inversión que realmente se pueda compensar con el ahorro en la factura. Esa necesidad es la que satisface Soof, que cuenta con expertos imparciales que no trabajan para compañías instaladoras de placas solares en Tenerife.

Con ellos, el usuario solo debe ingresar a la plataforma, registrar su tejado y reservar un asesoramiento. En 2 días, Soof envía 3 presupuestos de distintas compañías instaladoras y el usuario tiene la oportunidad de escoger el más conveniente. De esta forma, evitará gastar de más para terminar produciendo más energía que no va a usar.