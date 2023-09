Northgate explica cómo preparar el vehículo para el nuevo curso

La compañía da una serie de medidas para cuidar el coche y mantenerlo siempre en perfecto estado Con el inicio de septiembre, muchas empresas y usuarios se preparan para la vuelta a la rutina. Esta preparación puede implicar, tras los meses de verano y las vacaciones, la revisión del vehículo para evitar cualquier inconveniente en los desplazamientos al lugar de trabajo o durante la jornada. Es conveniente asegurarse del correcto estado del vehículo para evitar imprevistos en la vuelta a la actividad y al nuevo "curso".

Y es que la falta de mantenimiento puede resultar fatal. Del total de accidentes ocurridos en 2021, en un 28% de los casos al menos uno de los vehículos implicados tenía algún fallo que repercutía en su funcionamiento, según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Por este motivo, Northgate Renting Flexible, como expertos en mantenimiento de sus más de 62.000 vehículos, han recopilado una serie de consejos prácticos al respecto.

El taller, el mejor aliado en el mantenimiento del vehículo

Es importante cumplir con las revisiones recomendadas por los fabricantes, ya sea por kilómetros recorridos o por el tiempo de uso del vehículo. También es una buena práctica llevar el vehículo a una revisión pre-ITV antes de acudir a la inspección técnica.

En el caso de Northgate, la compañía incluye el mantenimiento y revisiones periódicas en la cuota de su servicio de renting flexible, tanto a profesionales como a particulares. Y además, cuenta con una amplia red de talleres propios distribuidos por toda España que, a través de su división Northgate Talleres, ofrecen servicios de carrocería y mecánica a cualquier usuario, ya sean clientes o no de renting flexible. Se trata también de un servicio al que se puede acceder fácilmente, ya que el presupuesto y la cita se pueden solicitar de forma online.

Neumáticos, aceite, frenos, temas que no se pueden ignorar

Hay ciertos elementos del coche que requieren una mayor atención. Es el caso de los neumáticos, a los que hay que revisar la presión de las ruedas periódicamente, prestar atención a la banda de rodadura y revisar si presenta abultamientos, cortes, desgastes irregulares o grietas.

También es necesario vigilar que el aceite o el líquido refrigerante se sitúen en sus niveles óptimos; revisar el sistema de frenado y comprobar el nivel de desgaste de las pastillas y discos de freno así como consultar los plazos para reemplazar los filtros de aire, de combustible y de aceite, así como el filtro de partículas o el filtro del habitáculo..

Por otro lado, es indispensable cuidar los elementos externos del coche como el funcionamiento de las luces; revisar posibles impactos en los cristales ; así como mantener la carrocería del vehículo limpia, ya que la suciedad reduce la visibilidad y afecta a la pintura del coche.

¿Y el mantenimiento del coche eléctrico?

Gracias a la simplicidad de su motor, los vehículos eléctricos necesitan menos mantenimiento que los de combustión. A pesar de ello, hay algunos elementos a revisar periódicamente, como el sistema de frenado, los amortiguadores, el líquido refrigerante de la calefacción, el filtro del habitáculo, limpiaparabrisas, los neumáticos y la batería.

Con el renting flexible la vuelta es más fácil, olvidarse de las revisiones

Si se está buscando vehículo a la vuelta de vacaciones, para el día a día o para empresa, el renting flexible tiene aspectos que ayudarán a arrancar el curso con menos preocupaciones. Conscientes de lo tedioso de tener al día las revisiones del vehículo, el servicio de renting de Northgate Renting Flexible incluye en el pago de cuota mensual todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del vehículo, convirtiéndose en una opción a tener en cuenta por usuarios profesionales y para uso privado.

Además de los gastos incluidos, que también contemplan seguro e impuestos, si se apuesta por el renting flexible, tanto el usuario profesional como para uso privado, no tienen plazo de permanencia por lo que pueden cancelar el servicio en cualquier momento sin penalización, así como aumentar la flota en momentos de pico de trabajo, o cambiar de tipo de vehículo en función de las necesidades de cada momento.

