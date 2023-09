Toda la gastronomía de la mano de la colaboración de la Academia Iberoamericana de Gastronomía AIBG

Un arte que presenta ciertas dificultades, pero aprender sobre ella y la gastronomía no es tan complicado si se tiene la herramienta adecuada es la cocina.

Por esta razón, Carlos Ruiz del Castillo Pérez de Arenaza ha confeccionado un gran diccionario culinario en lengua española, Gastronomía de la A a la Z. Para esto ha contado con el apoyo de Rafael Ansón Oliart, presidente de Academia Iberoamericana de Gastronomía, y de la propia academia (AIBG). Este trabajo, que está centrado en la gastronomía española, con una presencia importante de la iberoamericana y la mediterránea, pero que no ignora las cocinas asiáticas y nórdicas, viene a cubrir una laguna en la literatura gastronómica.

Por esta razón, Cooking Books, una editorial especializada en libros de cocina profesional con más de 40 años de experiencia en escuelas de cocina y hostelería, no ha escatimado esfuerzos para la edición de este trabajo, que constituye un Diccionario Culinario Interactivo especializado en gastronomía, capaz de ofrecer al usuario una experiencia de navegación única que permite ir de una entrada a otra o a una fotografía y volver a la primera, con un simple clic.

El libro Gastronomía de la A a la Z Con sus más de 8.000 entradas, es de gran utilidad para los estudiantes de gastronomía, chefs y personal de cocina en general que, más allá de que tengan las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo, este diccionario les proporciona una importante ayuda para conseguir la eficaz comunicación con el resto del equipo, especialmente ante la tensión del servicio, y propiciar una mayor eficiencia y la promoción profesional. Pero este trabajo, con sus explicaciones claras y sencillas, también representa una gran ayuda para aficionados a la gastronomía, foodies o todas aquellas personas que se enfrentan diariamente al reto de alimentar a su familia de una manera saludable y placentera.

Gastronomía de la A a la Z es un libro que recopila la gran mayoría de los términos relacionados no solo con la gastronomía, sino también con la nutrición y la restauración, ya sean las elaboraciones, las técnicas, los espacios, utensilios, la organización, maquinaria y los equipos destinados a elaborar, conservar, obtener y producir los alimentos, así como los productos auxiliares. Asimismo, reúne los términos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, calidad, salud, accesibilidad y sostenibilidad, también las patologías y riesgos que derivan de las malas praxis, y algunos correspondientes a las características organolépticas de los alimentos.

Por qué es importante conocer los términos de cocina Gastronomía de la A a la Z es un diccionario enciclopédico de la gastronomía que lleva más allá lo que suelen ofrecer los glosarios convencionales, incluyendo explicaciones claras y sencillas de conceptos científicos (osmosis, oxidación, emulsión…), con la finalidad de facilitar la comprensión del funcionamiento y comportamiento de ciertos procesos y sustancias, lo que ayuda a entender adecuadamente las técnicas más complejas de cocina, desde las modernas técnicas de cocina molecular a aquellos “consejos de las abuelas” que nunca fallan, ofreciendo bases científicas a este tipo de recomendaciones mágicas. Además, el glosario ofrece información sobre el adecuado uso de los microorganismos, como bacterias y levaduras. Más de 1.000 fotografías a todo color ilustran las definiciones y ayudan a la identificación y comprensión de muchos términos principales.

Por último, ayuda a la visualización de la gastronomía desde un punto de vista interdisciplinar, donde es conveniente considerar factores tradicionales, culturales, de accesibilidad, sostenibilidad y seguridad, entre otros.

Cooking Books, junto al patrocinio y colaboración de la AIBG a través de su presidente Rafael Ansón, y el autor Carlos Ruiz del Castillo, son quienes han hecho posible la creación de este ebook interactivo especializado en gastronomía, con la finalidad de explicar de manera clara y sencilla todos los términos relacionados con la cocina, que ya está disponible en su página web y que tiene prevista su edición en papel para el mes de diciembre.