Gracias al buscador de Projectum.es, más de 300 ingenieros y arquitectos reciben solicitudes a diario

¿Qué tienen en común la construcción de una casa prefabricada, la apertura de una frutería o conseguir la licencia para un club de fumadores? Estas tres iniciativas pueden parecer muy diferentes, y efectivamente lo son. Sin embargo, todas tienen un denominador común: la necesidad de un proyecto técnico avalado por ingenieros o arquitectos cualificados.

Son las tres búsquedas estrella en los últimos 90 días en la plataforma de Projectum.es, y es que son las que más tráfico e interés están generando por parte de gran cantidad de propietarios y emprendedores.

En el caso de las casas prefabricadas, mucha gente ve una opción en este nuevo modelo de vivienda unifamiliar. En algunos aspectos, mucho más económicos que las promociones de obra nueva que se pueden encontrar existentes en el mercado, y en muchos casos, bastante más rentable que adquirir una vivienda de segunda mano. Con la ventaja que se puede diseñar nuestra casa desde un inicio, con más facilidades tanto en ejecución como en financiación.

En el caso de la licencia de frutería o la licencia de un club de fumadores, muchos emprendedores ven en este tipo de negocios una oportunidad muy rentable de generar riqueza. Y es que las fruterías, al igual que cualquier negocio que trate con género alimenticio de primera necesidad, es una apuesta segura a un consumo básico por toda la pirámide poblacional. Los clubes de fumadores están viendo un aumento de solicitudes debido a la normativa que facilita la implantación de este tipo de negocios, que genera un espacio seguro de consumo regulado para un público muy concreto que no ha dejado de ir al alza.

¿Qué es un proyecto técnico? Un proyecto técnico es el compendio de planos, memorias, cálculos y descripciones técnicas que contemplan un proyecto desde su fase inicial hasta las instrucciones de ejecución en la fase de obra. Sin un proyecto técnico, es imposible obtener una licencia para llevar a cabo cualquiera de las iniciativas anteriormente mencionadas.

Las licencias que se obtienen a través de los proyectos técnicos pueden variar. En el caso de la construcción de una casa prefabricada, vamos a necesitar un proyecto técnico de casa prefabricada o incluso un proyecto técnico de vivienda unifamiliar, dependiendo de las características del habitáculo. Se va a necesitar tramitar un proyecto para la obtención de la licencia de obras mayores, y también un proyecto técnico de instalaciones para poder aplicar correctamente todo el sistema de fontanería, electricidad, ventilación, etc.

Una vez se tienen todas las instrucciones detalladas en un proyecto técnico, que debe ser avalado por un ingeniero o un arquitecto colegiado (depende del tipo de proyecto técnico que necesitemos), se podrán contratar los servicios del personal industrial que se encargará de la interpretación de dichas mediciones e instrucciones para llevar a cabo la ejecución del mismo. Esta documentación es también la que debe presentarse ante la administración pública para poder obtener todos los permisos necesarios y posteriormente las licencias.

Encontrar profesionales técnicos con el buscador de Projectum.es Encontrar un ingeniero o un arquitecto cualificado para llevar a cabo este tipo de proyectos técnicos en España no es fácil. Hasta ahora existían en el mercado plataformas de trabajos industriales con un modelo desfasado y muy poca fiabilidad. El nuevo buscador de projectum.es está dando la vuelta a un modelo con una necesidad muy clara.

Los clientes interesados en tramitar licencias de actividades u obtener licencias de obra, licencias de instalaciones, o llevar a cabo sus proyectos de obra nueva, están encontrando en Projectum.es a los profesionales que necesitan con presupuestos generados al momento.

Un buscador que incluye ya más de 300 oficinas técnicas de ingeniería y arquitectura, y que está recibiendo más de 10 solicitudes diarias de presupuestos técnicos y generando más de 10.000 visitas al mes en su página web. Un modelo que cuenta con una mayor transparencia que sus antiguos competidores y que da la confianza a los profesionales de trabajar de forma exclusiva con sus clientes y con la garantía de precios justos para todos.