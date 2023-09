Trastornos psicosomáticos, identificación y tratamiento según el Centro de Psicología Ohana

Cuando las personas están bajo la influencia de una alta carga de estrés, niveles elevados de ansiedad y malestar emocional, de manera prolongada, su organismo produce grandes cantidades de adrenalina y cortisol, dos hormonas que liberadas en exceso desestabilizan la emisión de algunos neurotransmisores. Esto es lo que causa las manifestaciones físicas que se conocen como trastornos psicosomáticos, porque tienen su origen en el plano psicológico. En este contexto, el equipo profesional del Centro de Psicología Ohana, ofrecen una serie de orientaciones para identificar cuando se está ante la presencia de este tipo de trastorno, y tomar las acciones correspondientes.

Síntomas que pueden estar indicando la presencia de un trastorno psicosomático Algunos síntomas como la sensación de falta de aire, los mareos y vértigos, las disfunciones sexuales, la caída de cabello, o el empeoramiento de ciertas condiciones como las erupciones cutáneas, podrían estar indicando la presencia de un trastorno psicosomático. Este tipo de alteraciones de la salud afecta diversos sistemas del cuerpo humano como el gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, endocrino, osteomuscular, así como los órganos de los sentidos.

Entre los tipos de trastornos psicosomáticos que perturban el sistema gastrointestinal se cuentan: el estreñimiento, la gastritis crónica, la hiperacidez, la colitis ulcerosa, la úlcera peptídica y el colon irritable.

A nivel cutáneo, los trastornos psicosomáticos pueden causar dermatitis, hiperhidrosis, eczemas, acné, alopecia areata, urticaria y pruritos. Asimismo, se pueden presentar trastornos hemáticos y linfáticos, hiperventilación, asma bronquial y problemas endocrinos por causas psicosomáticas. Por su parte muchos problemas osteomusculares como tortícolis, cefaleas tensionales, así como dolor de los músculos y cabeza, pueden tener su origen en causas psicosomáticas.

¿Cómo tratar un trastorno psicosomático? Muchas veces las personas que sufren un trastorno psicosomático acuden a diversidad de especialistas médicos para tratar sus afecciones, antes de decidir acudir a orientación psicológica, para articular un tratamiento efectivo para atención a sus problemas de salud. Al no abordar la causa psicológica de los trastornos de salud de las personas, estos tratamientos no logran el resultado esperado, lo que genera mayor malestar y una gran frustración en los pacientes.

El tratamiento de los trastornos psicosomáticos varía según el sistema del cuerpo humano afectado, y requiere, por lo tanto, de un abordaje multidisciplinario. La primera opción terapéutica para este tipo de alteraciones debe ser de naturaleza psicológica, porque es la que permite tratar el origen del problema. Si se acude en las fases iniciales del trastorno, muy probablemente no será necesario recurrir a la prescripción de fármacos.

Por lo general, el tratamiento para los trastornos psicosomáticos contempla el abordaje médico del problema, con prescripción farmacológica para tratar los síntomas, más la asesoría psicológica del paciente para tratar el origen psicológico y emocional de su afección, dotándola de las herramientas necesarias para hacer frente a las condiciones que detonan su respuesta psicosomática.

El Centro de Psicología Ohana cuenta con un equipo profesional, altamente cualificado, para brindar la mejor asistencia a personas con trastornos psicosomáticos.