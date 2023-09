ClickSeguro.net es una plataforma ideal para mediadores

Son muchas las personas que trabajan como mediadores de seguros. Sin embargo, es una realidad que, en la actualidad, muchas aseguradoras están prescindiendo de los servicios de estos profesionales, buscando la contratación directa del cliente o forzando que se contrate a través de sus webs directamente, para prescindir de los pagos a los mediadores, a los cuales ofrecen unas condiciones de trabajo cada vez más duras.

clickseguro.net es una de las pocas plataformas disponibles para la contratación directa de los clientes con mediadores. Les ofrece la oportunidad de ponerse en contacto con potenciales clientes que, de otra forma, no llegarían a sus oficinas, para ofrecerles las mejores opciones de seguros según sus necesidades. Para tal fin, los mediadores deben suscribirse al portal, un proceso que pueden hacer de forma rápida y sencilla. Lo mejor de todo es que el trabajo lo realizan de forma 100 % online.

ClickSeguro.net, plataforma para los mediadores ClickSeguro.net se ha convertido en una plataforma aliada para los mediadores. Los profesionales que aún no conocen su metodología de trabajo deben saber que el portal es concretamente un enlace entre los mediadores y los clientes.

El proceso es básico. Los usuarios acceden a la plataforma y solicitan un seguro. Inmediatamente, el sistema comunica la petición a los mediadores suscritos, que pueden responderla en el acto. Es preciso destacar que, una vez que se llega a un acuerdo entre ambas partes, la contratación se hace entre el cliente y el mediador y la plataforma no cobra comisión alguna por la venta de la póliza.

Para trabajar con este portal y tener acceso a los potenciales clientes que solicitan seguros, los corredores solo deben pagar una pequeña cuota de dinero, siendo aún completamente gratis. Esta alternativa ofrece muchos beneficios a los mediadores, principalmente porque no tienen que invertir cantidades significativas en promociones y publicidad.

Además, algo muy ventajoso es que los mediadores registrados pueden publicar sus mejores ofertas de seguro de forma gratuita, ofertas que serán promocionadas por ClickSeguro.net de forma totalmente gratuita para el mediador.

Más detalles acerca de la plataforma Los usuarios que necesitan un seguro pueden ponerse en contacto con un mediador según su ubicación geográfica en España. Los corredores ponen a disposición ofertas para cubrir todo tipo de necesidades. Es decir, hay seguros de salud, de decesos y de viaje. Se puede solicitar cualquier tipo de seguro por los clientes y los mediadores, a su vez, pueden ofrecer también cualquier oferta sobre cualquier tipo de seguro.

Cuáles son las ventajas de contar con un mediador de seguros ClickSeguro.net publicita a los clientes que la mejor forma de contratar un seguro es a través de mediadores. En el mismo contexto, para los mediadores, trabajar en una plataforma como ClickSeguro.net es una gran oportunidad para aumentar la cartera de clientes sin esfuerzo.

Las principales razones para ser mediador en ClickSeguro.net Aunque todavía es gratis el uso de la plataforma, el coste previsto futuro será muy pequeño, de apenas unos 25 euros mensuales. Con tan mínima cuota, el mediador podrá recibir solicitudes de seguro y podrá mostrar sus ofertas, de modo que es una cantidad fácilmente amortizable.

Además, podrá acceder a clientes que, de otro modo, no llegarían a sus oficinas.