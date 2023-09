¿Dónde encontrar asientos de moto confort? JM-Fundas

Viajar en moto es uno de los mayores placeres que existen en el mundo. Para los amantes de estos vehículos, las escapadas largas por carretera son algo recurrente, por eso, necesitan incorporar accesorios y equipos de primera calidad.

A la hora de viajar, los asientos de moto que aportan comodidad, versatilidad y resistencia son una prioridad para los conductores.

Desde JM-Fundas, la empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de fundas para moto y quad, cuentan con asientos de moto confort que proporcionan todo lo necesario para evitar dolores en las nalgas y glúteos.

El pack confort que permite mejorar las experiencias de los viajes largos en moto Los viajes largos en moto son experiencias que se disfrutan al máximo y un asiento incómodo y duro puede generar frustraciones en los conductores y sus acompañantes, teniendo que parar de manera constante para intentar reducir los dolores.

Ante el aumento de consultas por estas dificultades, la compañía JM-Fundas ha diseñado un estilo de asientos de moto confort, los cuales confluyen en lo que se conoce como el pack confort de la empresa. Estos asientos son cómodos, blandos y firmes, haciendo que los paisajes que se observan a lo largo del recorrido sean vistos con alegría y no con impotencia por la dureza del asiento.

El pack confort destaca por incorporar espumado viscoelástico, respaldo lumbar y personalización de la funda, pudiendo elegir entre cuatro modelos diferentes; básico, sport, carbono y plus 3. Por medio de la espuma de poliéster viscoelástica, los asientos de moto alcanzan el máximo confort posible, siendo más ligeros y durables.

Los asientos de moto confort de JM-Fundas permiten seleccionar la base del asiento, el espumado que más se ajusta a las necesidades del conductor, los bordados y las costuras de colores.

Los detalles que marcan la diferencia de los asientos de moto confort La empresa JM-Fundas ha elaborado una línea de asientos de moto confort pensando en los conductores y acompañantes que venían solicitando mayor ligereza y comodidad en este tipo de elementos. El pack confort de asientos de moto es una novedad emergente porque no existe otro producto en el mercado exactamente con sus características. Además, la metodología de trabajo de la empresa establece detalles que marcan la diferencia con la competencia. Y es que, entendiendo que los clientes no pueden quedarse sin su moto durante más de una semana, la firma ofrece la posibilidad de hacer la transformación del pack confort (funda nueva, soporte lumbar y espumado) en una base de asiento de JM-Fundas. De esta manera, los ingenieros preparan un asiento ideal que servirá de reemplazo mientras se trabaja con el que se entregó para reparar, garantizando que el cliente no se quede sin asiento ni un solo día.

Las telas, fundas y tapizados de asientos de moto de JM-Fundas son también cualidades esenciales de los asientos de moto confort que fabrican y comercializan desde la compañía. Con el pack confort, los viajes largos en moto son cómodos, seguros y agradables.