Joan López responde; ¿estudiar con o sin música?

La música ayuda a los estudiantes a relajarse, desconectar por un momento del estrés y las obligaciones de la rutina e imaginar escenarios confortables y fantásticos. Sin embargo, estudiar con música no siempre resulta favorable, ya que los alumnos pueden distraerse y perder la concentración.

Es importante conocer qué tipo de música puede escucharse mientras se estudia y en qué situaciones resulta idónea. En el blog de Potencia Tu Estudio, una academia enfocada en técnicas de estudio de alto rendimiento, abordan este tema y ofrecen asesorías profesionales para optimizar el tiempo de aprendizaje.

¿Es posible estudiar con música? Estudiar con música que tiene letra no es útil para los estudiantes, ya que su concentración y atención se divide para poder hacer más de una cosa a la vez. Aunque muchas personas consideran que esto no ocurre, la realidad es que por inercia el individuo intenta asimilar la letra o cantarla por dentro.

Por el contrario, la música sin letra, como las canciones instrumentales, puede fomentar la concentración y la motivación del alumno. Esto se debe a que este tipo de música sin letra elimina los factores de distracción externos y genera los sentimientos necesarios para seguir adelante, mantenerse alegre y motivado.

Los estudiantes que no desean o no pueden estudiar con música instrumental, pero quieren evitar los ruidos externos, pueden recurrir al ruido blanco o a los tapones de oídos. El ruido blanco son los sonidos que emiten el mar, la lluvia, el aire acondicionado y otros elementos. Hoy en día, este tipo de sonidos pueden encontrarse en vídeos en YouTube y otras plataformas de acceso gratuito.

Tips para estudiar con música en casa La música puede ayudar a las personas a reducir el estrés durante el estudio e incrementar su motivación en cada actividad y objetivo a alcanzar. Es importante que la música, además de no tener letra, genere sensaciones positivas. Por ejemplo, las canciones instrumentales tristes o que despiertan sentimientos fuertes pueden generar efectos no deseados en el individuo y afectar su motivación o capacidad de atención. Estos sentimientos fuertes no implican únicamente rencor u odio, ya que el amor o la alegría intensa también son factores distractores en el momento de estudiar.

Estudiar con música con un volumen muy alto también es poco recomendable porque interrumpe el proceso de pensamiento y puede causar daños en el oído. Lo ideal es mantener el volumen en un nivel adecuado como el que indica el propio teléfono o las aplicaciones multimedia. En el blog de Potencia Tu Estudio está disponible un enlace a un vídeo de YouTube que reproduce una lista de músicas ideales para estudiar.

En Potencia Tu Estudio enseñan a los estudiantes a estudiar con eficacia, mejorar sus calificaciones, reducir el estrés antes y durante los exámenes y aprender con mayor rapidez y comprensión.