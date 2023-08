Un pasaporte al éxito en las oposiciones de educación, con THE MOON

¿Qué opositor no ha imaginado tener la posibilidad de acceder a una plataforma de aprendizaje diseñada específicamente para las oposiciones de educación? En este artículo se habla sobre THE MOON, una plataforma para transformar las expectativas de los estudiantes en resultados únicos y personalizados.

Opositar para ser docente es un camino lleno de desafíos, que conlleva una comprensión profunda del proceso y que requiere habilidades muy variadas. En efecto, la falta de orientación inicial, de recursos de calidad, de materiales contextualizados a cada comunidad autónoma y actualizados a la nueva ley o la elección de una academia de garantías son aspectos que pueden llevar a un proceso estresante en el que se pierden el tiempo y el dinero, además de la ilusión.

Ahora, hay que imaginar que existe una plataforma que se adapta a las fortalezas y debilidades de cada uno, con planes de estudio personalizados, con un acompañamiento emocional, que atiende a las necesidades familiares, laborales y personales, disponible 24/7. Esto no es un sueño, es la realidad de THE MOON, y así impacta en la preparación:

Evaluación inicial Se puede editar una ficha con los datos personales, los objetivos, las necesidades, las circunstancias, las experiencias anteriores (en caso de tenerlas) en la oposición, el tiempo que se piensa dedicar a la oposición, tu baremo de méritos, etc. Desde la plataforma quieren conocer más y mejor a los inscritos para adaptarse a sus necesidades.

Plan de estudio personalizado Es uno de los elementos más diferenciadores, porque la preparación se establece en desafíos muy bien definidos. Uno de los lemas de Opospills es que es una academia que garantiza el éxito. Y es completamente veraz; si se cumplen los retos establecidos, se alcanzarán las metas propuestas.

Clases y recursos Tienen excelentes docentes de Infantil, Primaria y Secundaria reconocidos con premios tan prestigiosos como Educa Abanca, Espiral o SIMO. Por eso, ofrecen clases mágicas y cautivadoras para marcar la diferencia. Los recursos son de elaboración propia, con muchas ideas innovadoras y creativas.

Flexibilidad y autonomía Se puede estudiar donde, cuando y como se quiera. Es una plataforma que permite optimizar cada segundo de la vida, que ayuda a la organización y que orienta en todo el proceso. Un preparador estará ofreciendo acompañamiento en todo el camino, además del equipo de asesoramiento.

Feedback inmediato Tanto para las correcciones de las pruebas, en las que tienen documentos propios con los ítems ampliados que utilizan los tribunales, como para las dudas y preguntas que puedan surgir en referencia a cualquier cuestión de la programación, van a responder al instante. Tienen unos criterios de calidad y satisfacción del usuario cerca del 100 %, ese es también su compromiso.

Que el futuro de un opositor sea exitoso y que el día D esté lleno de confianza y optimismo depende de él, de su esfuerzo, de su perseverancia, de su resiliencia, de su sacrificio... y gracias a THE MOON y a todo el equipo de Opospills, la preparación será de gran calidad, para que su nombre y apellidos aparezcan entre las mejores notas de su tribunal. En definitiva, es posible prepararse para superar obstáculos y allanar el camino hacia el éxito con THE MOON.