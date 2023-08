En Primera Línea y su amplio catálogo de apartamentos disponibles para su venta en Menorca

Las Islas Baleares son un territorio que presenta una alta demanda turística, al tratarse de una zona muy buscada por los extranjeros y por los turistas nacionales de la península. De hecho, una de cada tres propiedades que se venden en el archipiélago balear es adquirida como segunda residencia o es una inversión realizada por ciudadanos que no tienen nacionalidad española.

En particular, en Menorca, se han concretado 950 operaciones de compraventa en el primer semestre de 2023. Esto sucede después de un año récord, ya que, en promedio, durante 2022 se han vendido más de 6 propiedades por día.

Hoy en día, una buena manera de acceder a apartamentos en Menorca venta es a través de los servicios de la inmobiliaria En Primera Línea.

Apartamentos en venta en la isla de Menorca A través de En Primera Línea es posible conseguir apartamentos en venta en distintos puntos de la isla, aunque la mayoría se encuentran en Ciutadella.

Hay una amplia cartera de propiedades en venta anunciadas en su portal que se encuentran a pocos metros de la playa.

Por ejemplo, en Cala en Blanes, hay un inmueble que tiene la posibilidad de obtener la licencia turística en breve, por lo que también podría ser destinado al mercado de alquileres vacacionales.

Con respecto a esto, los especialistas de En Primera Línea señalan que, hoy en día, este apartamento puede suponer una oportunidad, ya que cuando obtenga la licencia, su valor se va a incrementar. A continuación, se detallan un poco las características de esta valiosa propiedad.

Es un complejo de solo 6 vecinos, todos comparten la piscina comunitaria.

Tiene una bonita terraza con acceso a la piscina y un patio con mucha más intimidad en la parte posterior; este patio está rodeado de zona verde y tiene una barbacoa, para que las vacaciones no solo sean playa y sol. Se puede disfrutar de este espacio con vecinos, amigos y familiares.

Es un dúplex: tiene un dormitorio en la planta baja y un segundo dormitorio en la primera planta. También en la primera planta, hay una terraza con vistas al infinito.

Como segunda residencia es la propiedad perfecta, ya que está a pocos metros de la playa.

Para quienes tengan niños, este pequeño complejo es perfecto, con la seguridad de que no pueden salir del recinto y con una amplia visibilidad. Pueden estar en la piscina y sus padres observándolos mientras se toman un piscolabis.

¿Cuáles son las grandes ventajas de vivir en un sitio como Menorca? La calidad de vida destaca por encima de todo. Se sigue viviendo en un pueblo lleno de encanto, donde sus calles empedradas siguen recordando las historias pasadas. Se siguen dejando las llaves puestas en casa cuando se va a la compra. En verano, es cierto que la vida cambia un poco para todos los residentes, pero cuando llega el invierno vuelven los saludos entre los vecinos y las compras en el mercado. La chavalería del pueblo disfruta de sus paseos los fines de semana con amigos y los padres tienen esa maravillosa sensación de que todo está bien. Así se vive aquí... despreocupados y a un paso más lento.