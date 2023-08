MasterD ayuda a preparar las oposiciones en el ámbito de la Sanidad

Cada vez más ciudadanos optan por opositar a la hora de buscar un empleo fijo. Estabilidad laboral, salarios competitivos y beneficios sociales son la principal razón para ello. Este año, además, el Gobierno ha lanzado la mayor Oferta de Empleo Público de la historia, con más de 39.000 plazas, por lo que se trata de un momento perfecto para opositar.

En el caso de la Sanidad, las convocatorias las publican las Comunidades Autónomas. El año pasado, sin ir más lejos, se convocaron 45.459 plazas y actualmente hay más de 22.000 plazas pendientes de ser convocadas en toda España para oposiciones en el ámbito de la sanidad.

Pero todo el mundo sabe que opositar no es fácil, requiere planificación, esfuerzo y dedicación. Por eso, apuntarse en una academia como MasterD, grupo educativo de referencia en preparación de oposiciones, es una garantía de éxito.

La Administración convoca oposiciones en el ámbito de la sanidad En España, las oposiciones en el ámbito de la sanidad son convocadas por la Administración de las Comunidades Autónomas. Los puestos ofertados se presentan en diversas categorías, como médicos, personal de enfermería, celadores, personal administrativo, etc.

La convocatoria se hace a través de una Oferta de Empleo Público (OPE), que es anunciada por los departamentos de sanidad de cada Comunidad Autónoma, para cubrir las diversas plazas disponibles en hospitales, centros médicos y servicios de salud en instituciones penitenciarias.

En tal sentido, los interesados en trabajar en este sector deben estar atentos a la OPE de cada comunidad, para poder inscribirse en el proceso selectivo y optar al cargo público correspondiente. Además, también existen portales como Opobusca, donde se publican diariamente todas las ofertas y convocatorias, con los plazos y las bases, facilitando así la búsqueda de información.

Sin lugar a dudas, la clave para alcanzar el éxito en el proceso de selección es una buena preparación. Por eso, una de las principales recomendaciones para los aspirantes es organizar un horario de estudio personalizado y dedicar tiempo a cada una de las materias que serán evaluadas en la oposición.

Los estudiantes avalan el éxito del método El centro de estudios MasterD ofrece un método flexible y adaptado a los requerimientos de cada estudiante. Para este propósito, cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados para la preparación de oposiciones en el ámbito sanitario. Una de las cosas que caracteriza el método MasterD es que el participante puede elegir entre las modalidades de estudio presencial y online, lo que facilita que pueda estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento, de acuerdo con su disponibilidad horaria.

Esta academia cuenta con una alta tasa de éxito en la preparación de oposiciones en el sector sanidad. El testimonio de sus estudiantes compartido en sus redes sociales es prueba de ello. Tal es el caso de Ana, quien actualmente trabaja como Auxiliar de Enfermería y se preparó en MasterD para opositar al cargo.

Cuando Ana aprobó las oposiciones de auxiliar de enfermería del SAS, fue a la sede de MasterD en Sevilla para agradecer a los profesores, de los cuales destacó el trato y el aspecto humano. Afirmó que, debido a las buenas referencias que tenía de este centro de estudios, decidió matricularse para la oposición y darle un empujón a su carrera. Asimismo, destacó que la modalidad de clases online le permitió una mayor flexibilidad y la posibilidad de diseñar sus propios horarios de estudio.

Requisitos para opositar en el sector sanidad Actualmente, MasterD prepara el 100 % de las pruebas de oposiciones de sanidad para las plazas de Auxiliar de Enfermería, Enfermería, Enfermería de Instituciones Penitenciarias, Celador y Administrativo en Centros Sanitarios. Con este propósito ofrecen a sus estudiantes temarios actualizados, simulacros de exámenes oficiales, preparación para pruebas específicas, masterclasses en directo y diferido, talleres específicos y un seguimiento personalizado con un tutor individual para cada uno.

Lo primero que se debe hacer al elegir estudiar alguna oposición en sanidad es verificar si se cumplen con los requisitos para poder presentarse. Estos pueden variar según la categoría a la que se opte. En general, se exige ser español o tener la nacionalidad de algún país miembro de la UE, ser mayor de 16 años, contar con la titulación requerida para la categoría y no haber sido separado del servicio de ninguna administración pública.

Por lo general, las pruebas que se presentan en las oposiciones de sanidad suelen ser un examen tipo test que consiste en un cuestionario de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas, donde se penalizan los errores. En este sentido, desde MasterD enfatizan la importancia de realizar simulacros de exámenes previos, ya que conocer el método del tipo test y habituarse a la forma de preguntar es importante para poder demostrar el día de la prueba todos los conocimientos adquiridos.