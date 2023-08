Conocer las tendencias actuales en software de facturación y contabilidad

Hoy en día, los seres humanos buscan métodos que les permitan simplificar los quehaceres. Por ese motivo, es una tendencia dentro de las empresas la utilización de software de facturación y contabilidad.

Este tipo de herramienta se ha convertido en una gran aliada para las personas, ya que llevar a cabo tareas relacionadas con el área resultan a veces muy complejas, por lo que requieren de bastante tiempo. Para acceder a este instrumento de trabajo, se puede acudir a lugares especializados como Factura.city, una plataforma que pone a disposición un software que ayuda a administrar los negocios de forma completamente online desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Cuáles son las características del software de facturación y contabilidad de Factura.city Factura.city pone a disposición su software de facturación y contabilidad, el cual puede ser utilizado por autónomos, pequeños empresarios, startups o gestorías. Lo mejor de todo es que el mismo se puede ajustar a diferentes necesidades y requerimientos y a diferentes modelos de negocio.

Por un lado, con el software, los equipos de trabajo pueden gestionar todo lo relacionado con facturación: crear facturas, albaranes, pedidos y presupuestos, para posteriormente enviarlos. Asimismo, es posible agrupar y dividir los pedidos sin perder de vista el proceso.

Por otra parte, se puede hacer un procedimiento de contabilidad automático, creando facturas y a la par generar asientos. Esta particularidad hace posible que el trabajo contable lo puedan realizar trabajadores que no necesariamente tengan experiencia en la materia.

Es preciso destacar que la interfaz del sistema informático está disponible en varias lenguas como la española, la vasca, la catalana y la valenciana.

Cómo beneficios el software a un negocio Los motivos para optar por el software de Factura.city son muchos. El principal es que ofrece la posibilidad de hacer las tareas empresariales de forma rápida y práctica. Esto permite a los jefes y empleados enfocarse en otras áreas que requieran de mayor atención.

Algo muy positivo de esta herramienta es que cuenta con una diversidad de opciones para personalizarla y con un plugins para añadir nuevas funciones. Por ejemplo, cada compañía puede diseñar facturas con su propio logotipo, colores, etc.

Algo muy destacado del software es que es seguro, dado que la empresa creadora utiliza encriptación SSL. Además, esta cumple con la LOPD y el RGPD. A su vez, la herramienta se actualiza varias veces al mes para garantizar un óptimo rendimiento.

Los interesados en utilizar el sistema en cuestión pueden probarlo por 30 días de forma gratuita y sin ningún compromiso. Finalmente, hay que acotar que este producto tecnológico no solo sirve para gestionar facturas y procesos contables, sino también para hacer inventarios y CRM. Adicionalmente, sirve como TPV y como mecanismo para administrar una tienda online.