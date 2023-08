¿Se acabarán los periódicos?, el Diario Occidente y su transformación digital

Diario Occidente, un ejemplo de transformación digital El Diario Occidente es uno de los periódicos nacionales de Colombia más avanzado en transformación digital. La historia del Diario Occidente empieza en 1961. Durante varias décadas, fue uno de los periódicos nacionales líderes de Colombia. Sin embargo, diversas circunstancias lo tuvieron al borde del cierre. “Ante la crisis los propietarios tomaron decisiones, base de la transformación digital de este medio de comunicación. El Diario Occidente se convirtió en el primer periódico nacional de Colombia gratuito. Esto lo anticipó a la tendencia que impondría internet”, expresó su directora, Rosa María Agudelo.

Transformación digital, un camino fascinante Los propietarios del Diario Occidente también visionaron que la tecnología sería una herramienta para consolidarlo en el mercado de periódicos colombianos. En el 2005 empezó la transformación digital del Diario Occidente siendo uno de los primeros periódicos colombianos en tener página web. “El camino de la transformación digital está lleno de lecciones. Nuestro proceso es de aprender haciendo porque buscamos anticiparnos y no esperar a que otros hagan. En el 2007 pusimos la versión en PDF en la página web. En ese momento nos tocó hacer una campaña explicándole a nuestros lectores qué era un PDF y cómo descargarlo”, agregó su directora.

Una experiencia similar se vivió cuando se implementaron las acciones de e-mail marketing en el 2011. “En esa época no había plataformas de despacho masivo de e-mails. Nos tocaba de manera manual. Empezamos con 4.000 suscriptores. Hoy despachamos cerca de 200 mil boletines de correo diarios. Así, lectores de toda Colombia tienen acceso a nuestra versión en PDF y enlaces a nuestros artículos en la web”, explicó Mauricio Ríos, Jefe de Redacción.

La transformación digital de este periódico nacional colombiano no ha parado un solo día. La empresa ha participado en 8 programas de innovación. El Diario Occidente fue incluido en el 2019 en el ranking de las empresas más innovadoras del Valle del Cauca.

Transformación digital, tradición e innovación El Diario Occidente convirtió la transformación digital en el centro de su negocio para atender las nuevas necesidades de sus audiencias y anunciantes. Este periódico nacional colombiano cambió su modelo de negocio en torno a la tecnología sin dejar a un lado el protagonismo de su versión impresa. “Ante nuestra transformación digital la gente nos pregunta si seguimos siendo un periódico. Para contestar apelo a la definición de Wikipedia: Un periódico es una publicación impresa o digital que tiene como principal objetivo informar a sus lectores sobre noticias, acontecimientos, reportajes y otros contenidos de interés general. El Diario Occidente es un periódico nacional colombiano que se distribuye de muchas maneras”, amplió Agudelo.

La transformación digital no es un proceso fácil. Las empresas luchan contra la resistencia al cambio y contra la falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías. “El Diario Occidente es una empresa apasionada por el cambio y la innovación. La obsesión de nuestro equipo es cómo hacer para que nuestros contenidos lleguen a más personas usando todos los canales disponibles. Los periodistas están atentos a saber qué información gusta. Ese criterio también lo aplicamos en la atención de las necesidades de nuestros anunciantes”, expresó el jefe de redacción.

Transformación digital, un reto que vale la pena La trasformación digital de un periódico no es un reto fácil. El Diario Occidente es un ejemplo de transformación de periódicos nacionales colombianos. “El éxito de nuestro proceso es que no nos apegamos al pasado, usamos nuestra experiencia para implementar nuevas formas de hacer las cosas. Sabemos que lo que hoy funciona mañana no. El mundo cambia todos los días y nosotros seguiremos transformándonos más rápido”, concluyó su directora.