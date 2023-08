Las principales diferencias entre desarrollo a medida y CMS

El desarrollo web ha ido tomando cada vez más relevancia y protagonismo en la transformación digital de cualquier empresa. Es uno de los primeros pasos para atraer más potenciales clientes y tener mayor visibilidad en una era dominada por la digitalidad. Existen diferentes maneras de crear páginas web, pero el desarrollo a la medida o a través de CMS son unas de las más comunes.

Devmunity es una empresa especializada en la combinación de las nuevas tecnologías y ventas, combinando ambos conocimientos para realizar acciones que maximicen las ventas del cliente, mejoren los procesos, generen más ventas a los clientes actuales y ayuden a automatizar escenarios que liberan el cliente de tareas que no generan valor.

Qué es el desarrollo CMS y a la medida Un Content Management System, conocido comúnmente por sus siglas CMS, son las plataformas y herramientas que pueden utilizarse para crear el sitio web de una empresa. Son páginas web ya estructuradas que permiten realizar cambios y personalizar el sitio, pero con ciertos límites que siempre estarán presentes.

Este tipo de plataformas son muy útiles cuando no se tienen conocimientos tecnológicos, debido a que, al poner en marcha el sitio por un equipo profesional, lo único que queda es utilizar las herramientas para editar contenido, añadir imágenes y demás tareas que la empresa requiera.

Por su parte, el desarrollo web a medida tiene como característica principal la personalización total del diseño, con las funcionalidades que el negocio o sus clientes necesitan. Empezar desde cero permite obtener un diseño único de acuerdo a los objetivos e intereses que la empresa persigue, además de resultar más fácil hacer modificaciones a lo que no funcione y adaptarlo a lo que el propio usuario considere como importante.

Diferencias entre el desarrollo a medida y CMS Los CMS son plataformas gratuitas, de interfaz amigable, fáciles de utilizar y rápidas en poner en marcha, sin necesidad de tener conocimientos en informática. Disponen de una serie de medidas de seguridad, sin embargo, son propensos a recibir más ataques. Cuentan con una gran variedad de plugins, permitiendo una mayor personalización del sitio web. Además, su coste es menor al de un desarrollo web a medida, debido a que mantiene una base para todos los usuarios que utilizan este sistema.

En cambio, el desarrollo a la medida permite la segmentación por diferentes tipos de público objetivo, campañas correctas y demás, también adaptar la imagen corporativa de la empresa en su totalidad a la página, ya que el diseño es una de las bases de todos los desarrollos web de este tipo. Asimismo, permite brindar contenido diferente a cada mercado con un único portal web, genera un código limpio únicamente con las funcionalidades necesarias y, finalmente, se requieren conocimientos de programación, así como de desarrollo y diseño.

Devmunity es una empresa comprometida a superar las expectativas de las organizaciones, brindando apoyo para comprender el potencial de la tecnología de la transformación digital y cómo utilizarla para impulsar todo negocio.