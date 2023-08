7 de cada 10 trabajadores/as creen que no reciben el salario suficiente y 8 de cada 10 dejarían su trabajo por tener un mal jefe/a

XXVI edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, la visión de los trabajadores y desempleados sobre el mercado de trabajo El portal de trabajo Infoempleo y el Grupo Adecco, líder mundial en gestión de Recursos Humanos, presentan una nueva entrega de la XXVI edición del 'Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España', una completa radiografía de la situación del empleo en el país durante el pasado año.

Y en este caso, quieren poner en relevancia la visión de los trabajadores y desempleados acerca de los temas de actualidad del mercado laboral: situación actual, intención de cambiar de empleo, satisfacción con las condiciones laborales y otros aspectos importantes para las personas trabajadoras en activo y en búsqueda de empleo (y por tanto para las empresas) en España.

La satisfacción de los empleados/as

Un 27,10% de los trabajadores en activo consultados en este informe se declaran contentos con su actual trabajo y no piensan cambiar de empleo. Mientras que un 19,57%, pese a estar bien, busca otro trabajo porque las condiciones que tiene no son las deseadas, un 16,49% se quiere marchar ya de su actual empleo porque no está contento, y un 14,19% quiere buscarlo dentro de un tiempo.

Entre las razones que pesan más a la hora de decidirse por un cambio de empleo, conciliar la vida profesional y la personal se mantiene a la cabeza (45,38%) doblando el porcentaje obtenido en 2020 (23,40%). Así como las oportunidades de desarrollo profesional (34,12%) y el ambiente de trabajo (30,90%).

El 28,67% valora el horario o tipo de jornada que tenga, el 24,87% prima contar con salario fijo y el 23,08% por disponer de un contrato indefinido, además de otras opciones menos valoradas como la ubicación de la empresa (15,34%), el descontento con el trabajo actual (10,68%) o las medidas de flexibilidad y opciones de teletrabajo que la empresa ofrezca (10,61%).

El salario es otro de los puntos donde los profesionales españoles no se sienten satisfechos. El 69,89% creen que su trabajo no está suficientemente remunerado, frente al 28,39% que se muestra contento con su sueldo, y un escaso 1,72% que dice percibir demasiado por el trabajo que realiza.

En cuanto al tipo de remuneración flexible que valoran más, sigue la tendencia al alza de los seguros médicos privados propiciada por la pandemia y los problemas en atención primaria. A un 47,24% les gustaría que su empresa ofreciese esta posibilidad. En segundo lugar, se sitúan los planes de pensiones (35,41%) y, en tercer lugar, las dietas y desplazamientos (32,90%).

Contar con un mal jefe es suficiente motivo para dejar un trabajo, según el 80,29% de los profesionales consultados. A la hora de valorar cómo sería un buen manager, el 82,01% cree que debería ser una persona con conocimientos especializados en el trabajo a desarrollar y a un 41,22% le gustaría también que tuviese conocimientos de management.

En cuanto a las habilidades interpersonales, la más valorada por los empleados en un líder es el trabajo en equipo (56,77%), seguido de la capacidad para organizar y planificar (41,22%), facilidad para comunicarse (36,27%), habilidad para resolver problemas (30,18%) y que muestre también honestidad y ética profesional (22,15%).

La búsqueda activa de empleo

El 95,26% de los desempleados consultados por Adecco e Infoempleo no ha desistido en su búsqueda de empleo y sigue intentándolo de forma activa. De hecho, un 49,76% le dedica tiempo a esta actividad varias veces al día. Y un 75,57% dice no haber rechazado nunca una oferta de empleo. Si bien un 39,36% dice que solo de vez en cuando recibe ofertas que se ajustan a su perfil.

Entre los que ya no buscan, el 21,93% ha desistido porque creen que no encontrarían nada, el 20,18% dice que está estudiando y prefiere obtener un título antes de empezar a buscar, y el 18,42% prepara oposiciones.

Destaca la caída en el número de personas que aluden a problemas de salud (18,42%) y responsabilidades familiares y/o personales (15,79%) respecto a 2021, seguramente relacionado con el fin de la pandemia. Mientras que el 5,26% restante dice que no quiere o no necesita trabajar.

Al igual que para los trabajadores con empleo, para los profesionales que en estos momentos están sin trabajo, lograr un equilibrio entre la vida profesional y personal es también la razón que pesa más a la hora de decidirse por un nuevo empleo (32,25%), junto a las oportunidades de desarrollo profesional (26,51%). Aunque un 23,14% confiesa que, en la situación en la que encuentran, aceptarían cualquier oportunidad.

Del otro lado, las razones que podrían motivar a los desempleados consultados a rechazar una oferta laboral a pesar de su situación están el salario insuficiente (43,32%), que implicase un cambio de residencia (28,13%), el tipo de contrato ofrecido (28,01%) o la duración de la jornada (26,51%). Sin embargo, el 29,30% señala que no rechazaría ninguna oferta de trabajo.

En cuanto a la remuneración flexible que desearían, al igual que en el caso de los profesionales con empleo, la más apreciada es contar con seguro médico privado (43,95%), junto a las dietas y desplazamientos (36,25%) y la formación externa (27,51%), más valorada entre los desempleados que entre los trabajadores en activo.

De las personas consultadas, el 32,63% se ha planteado dar un giro a su carrera profesional, pero todavía no sabe qué hacer. Mientras que el 31,42% se está preparando para ello y solo el 8,53% se plantea crear su propio negocio.

Uno de cada ocho desempleados cree que ampliar estudios puede aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo. Por lo que, durante el tiempo que llevan en paro, un 68,91% ha realizado algún tipo de formación (gratuita o pagada).

Sobre el tipo de formación más adecuada para avanzar en su carrera profesional, un 38,87% cree que la FP y los ciclos más cortos resultan más interesantes para su capacitación que la formación universitaria. En opinión del 23,26% de los desempleados, el centro de trabajo es el lugar donde debería llevarse a cabo esa recualificación, frente a los centros educativos convencionales.