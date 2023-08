8 de cada 10 españoles prefieren el sector inmobiliario para invertir pero no saben como acceder a él, según Civislend

El 61% de los españoles prefiere destinar la compra de una vivienda para invertir en forma de alquiler antes que para destinarla para uso propio. El 17% de los españoles consultados por Civislend está en busca de una oportunidad para invertir en el mercado inmobiliario Según datos obtenidos por Civislend (www.civislend.com) la plataforma de crowdlending española especializada en el sector inmobiliario, el 82% de los ahorradores españoles prefieren invertir su dinero ahorrado en el sector inmobiliario, sin embargo ante la situación actual, no saben cómo hacerlo.

Según estos datos de Civislend, el 61% de los españoles prefieren destinar la compra de una vivienda hoy para invertir en alquiler antes que convertirla en una vivienda principal o secundaria residencial.

De hecho, según la plataforma de crowdlending, el 17% de los españoles actualmente se encuentra en búsqueda de una oportunidad inmobiliaria para invertir y prevé comprar una en los próximos 18 meses. A pesar de ello, desconocen cómo sortear las diferentes dificultades financieras a las que tendrá que enfrentarse para lograr adquirir una hipoteca.

Las previsiones para 2023 y 2024 es que la ventas de inmuebles se enfríen debido al endurecimiento de las condiciones y subidas de tipo de interés. Las entidades bancarias cada vez conceden menos hipotecas lo que hace muy difícil acceder a la compra de un inmueble para invertir.

Esto provoca un dilema para los ahorradores que les obliga a buscar otras formas de invertir su dinero. Sin embargo según datos obtenidos por la plataforma de crowdlending inmobiliario, los españoles prefieren invertir sus ahorros en ladrillo antes que otras fórmulas alternativas como las criptomonedas, bolsa y valores.

Ante esta situación Civislend ha experimentado un crecimiento en lo que va de año cercano al 40% de inversores que encuentran en el crowdlending la mejor fórmula para acceder a la inversión inmobiliaria esquivando todas las dificultades actuales del mercado.

El crowdlending permite invertir desde 250€ en diferentes proyectos inmobiliarios por todo el país. Además estas inversiones se realizan junto a otros grandes inversores y ofrecen rentabilidades superiores, entre el 9% y 12% anual, a las que ofrece el propio mercado inmobiliario. Se trata de una fórmula para acceder al sector inmobiliario sin la necesidad de comprar toda una vivienda ni de gestionar su mantenimiento.

Iñigo Torroba CEO de Civislend explica, "A medida que los ahorradores españoles buscan oportunidades para invertir sus ahorros de manera segura y rentable, el sector inmobiliario sigue siendo una opción atractiva. Sin embargo, las restricciones bancarias y la subida de los tipos de interés y del Euribor han limitado el acceso de muchos a esta opción. El crowdlending inmobiliario se presenta como una solución innovadora que permite a los ahorradores acceder al mercado inmobiliario de manera más accesible y diversificada. A medida que esta tendencia continúa desarrollándose, es posible que el crowdlending inmobiliario desempeñe un papel significativo en la evolución del mercado de inversión en el sector inmobiliario en España".

Según Civislend, hasta el 31,2% de la población se plantea comprar una vivienda si el precio del alquiler es igual o superior al de la letra de la hipoteca, mientras que un 35% considera que los actuales tipos de interés convierten en inaccesible esta operación para realizar su compra.

Por otro lado, un 39% de los españoles no se plantea comprar una casa porque no se lo pueden permitir, mientras que para el 13%, la flexibilidad y la movilidad son las razones que les motivan a preferir el sistema del alquiler.

El 79% de los españoles compraría una vivienda si dispusiera del dinero necesario para hacer frente al coste, siendo la inversión la principal modalidad escogida para este inmueble. Los españoles siguen apostando por el mercado inmobiliario como fuente principal de inversión.

En este contexto, el crowdlending inmobiliario surge como una forma alternativa de inversión para poder destinar los ahorros al mercado inmobiliario. La posibilidad de acceder a diferentes proyectos desde 250€ y con una rentabilidad media de 10% se ha convertido en una fórmula preferida por los pequeños y grandes inversores.