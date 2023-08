Tierra de misión

Casi a mediados del siglo XX dos sacerdotes franceses pusieron sobre la mesa una cuestión religiosa de palpitante actualidad e interés: ¿Era Francia un país de misión? Han transcurrido desde entonces tres cuartos de siglo; ha habido por medio un Concilio Ecuménico, el Vaticano II; hemos tenido varios Papas elevados a los altares, el último san Juan Pablo II, quien viajó por todo el mundo en una incesante e inagotable tarea de proclamar el Evangelio y la Palabra de Dios; además, numerosos santos y santas han sembrado la tierra con el ejemplo de sus vidas entregadas, de su predicación y hasta con el derramamiento de su sangre. Hemos tenido iniciativas apostólicas como las Jornadas Mundiales de la Juventud que han reunido a millones de jóvenes de todo el mundo… y cabe preguntarse como entonces, como en el siglo pasado: ¿Es Francia un país de misión?

Lamentablemente hemos de reconocer que no solo Francia, sino toda Europa, África, América, Asia y Oceanía son ahora tierras de misión. ¿Ha fracasado Jesucristo? Y la respuesta es rotunda y contundente: ¡¡¡NOOO!!! Jesucristo no pierde batallas. Los que fracasan, los que pierden las batallas son los hombres. Los hombres han hecho, hacen y desgraciadamente seguirán, por ahora, haciendo caso omiso a la Palabra de Dios que ya ha sido proclamada a los cuatro vientos. Parece que es tiempo en el que, aparentemente, le es más útil y provechoso caminar hacia la destrucción, las interminables guerras, la miseria, el sufrimiento, la esclavitud y la desolación… Pero un día resurgirá otra civilización, como ya ha repetido y magnificado la historia, en que la Luz del Espíritu Santo ilumine las conciencias hasta comprender que contra Dios no se puede luchar porque Dios no pierde batallas, el triunfo de Cristo sobre el imperio del mal ha sido y será siempre innegable, categórico y total.