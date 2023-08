Cada día escribo una página en el libro de mi vida. En él procuro tener buena caligrafía. Escribir recto. Esencialmente, intento decir cosas de las que me pueda sentir orgulloso el día de mañana. Pero, también que se sientan satisfechos de haberme conocido los que se asomen a él. Y sobre todas las cosas, que mis hijos puedan decir de su padre, aunque cometió muchos errores, todo lo hice lo mejor que pude. En ocasiones, aunque procures hacer las cosas lo mejor posible, es la vida la que te dicta las historias que en tu libro has de escribir. Leí en un libro de cábala que nos somos lo que somos, sino que somos lo que hacemos con lo que somos. Esta frase me recuerda a un amigo que es ciego de nacimiento. Que, a través de la ONCE, se hizo fisioterapeuta. Que, lejos de ser una desgracia, su mal se convirtió en una virtud, Dado que sus manos podían ver mejor lo que ocurre dentro del cuerpo de la gente. Y se casó, Y tuvo hijos sanos, fuertes, buenas personas que lo quieren y lo respetan… Cuando pienso en este hombre y las dificultades que tuvo que superar para sobreponerse a sus problemas de visión, a mí me sirve de ánimo cuando siento que las fuerzas quieren abandonarme. En fin, día tras día, hoja tras hoja, el libro de mi vida se va completando lo mejor que sé. He pensado que es mejor poner el título cuando llegue al final. Será entonces cuando podré leerme y resumir en cuatro palabras lo que hice con lo que la vida tuvo a bien poner a mi disposición. Más que un buen epitafio, espero que mi vida de para escribir un bonito título.