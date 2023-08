Feminismo radical, el invento más perfecto de Satanás

Hay que empezar por decir que hay muchas, la mayoría, de madres sufridas y sacrificadas por sus hijos, por su esposo, y muchas célibes jóvenes alegres y serviciales, honestas y pudorosas. Ya hace muchos años, la gente joven no lo ha conocido; cuando se estableció la demo(demonio) cracia (Crac) había llegado el tiempo de Satanás. Había manifestaciones de feministas radicales diciendo que habían abortado, que pedían el aborto aún no legalizado, es decir que ese es el fruto obtenido por Satanás, y lo más grave es que han destruido, destrozado a una muchedumbre de jovencitas.

¿Alguien querría que su madre fuese una femenina radical? En el Paraíso Terrenal Eva incitó a Adán a pecar, pero ahora es muchísimo más grave, no incitan al varón a pecar, nos quieren destruir. Una mujer feminista puede ir por la calle medio desnuda, pero no se te ocurra decirla nada, acabas en la cárcel. Hemos llegado a la cúspide, la sociedad ya no puede ofender más gravemente a Dios FEMINISTAS RADICALES, PERO LA IGLESIA Y LOS HOMBRES ¿DÓNDE ESTÁN? ¿ES INMINENTE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO? YO CREO QUE SI.