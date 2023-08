Ir más allá (II)

Al igual que en 2020 se crearon plataformas sociales para defensa y asesoramiento jurídico-sanitario, también en 2020 y a la vista de lo que se intuía, han creado en España la plataforma DoFemCo (Docentes feministas por la coeducación) como movimiento de profesoras a favor de informar y en defensa de los derechos no escritos de los niños a no ser adoctrinados en ideologías de género. Sus referentes principales son dos libros escritos por psicopedagogas de la asociación, titulados “La Secta” de Carola Gómez Moya y “La coeducación secuestrada” de cuatro autoras del mismo grupo social. En cada acto de presentación de ambas obras en diferentes ciudades, se da la “casualidad” de contar con la presencia boicoteadora de hombres disfrazados de mujer con pelucas y banderas LGTBI, con actitudes muy agresivas, hostiles y amenazas directas… ¿quién les incentiva?



¿Porqué todo este despliegue de medios, ante personas indefensas? ¿Qué valor puede tener la humanidad sencilla para ser atacada de este modo? ¿Cuán grande puede ser el valor de la dignidad humana, para tener que ser violada de esta forma? ¿A quien le dan miedo las potencialidades y valores de los humanos para atacar con tal ensañamiento? Ese impulso para dominar nuestras vidas y conducirlas al desamor, solo lo desea y lo produce su miedo. Se pregunta y concluye el pedagogo, gran divulgador y educador sexual, Fernando Artal.

Y mencionada la pasión que prevalece en las elites como emoción fatal (el miedo), enlazo con el minuto del video de entrevista de Daniel Estulín al científico Gregg Braden, estudioso de la filosofía del transhumanismo: “Dr Braden, permite que le haga la pregunta que para mi es la clave de todo: ¿A qué teme esa elite que está manejando hoy todo esto? Antes de contestar directamente, el doctor Braden aclara: “Cuando hablamos de elites hay dos niveles, los que son peones que aunque sean presidentes de nación o consejos, no, no me refiero a ninguna de esas personas públicas, no son nada en este juego. En el fondo hay un juego de poder, pero a nivel profundamente espiritual; se trata de una antigua batalla entre la Oscuridad y la Luz, el mal contra el bien y contra la forma en que nuestra divinidad interna nos permite amar. Y ahora para contestarle, decirle que, pienso que su miedo es a nuestra divinidad”.

Oscuridad asentada en la mente de unas elites, que hoy pretenden meter en ese saco oscuro, también las mentes sanas de una humanidad amenazada, muy en particular la Luz del pudor e inocencia del alma de nuestros niños. Pero no busquemos más culpables donde todos somos víctimas. Busquemos donde hay dolor y tratar de ser útiles para calmarlo. Nos alecciona Fernando Artal autor de: “Amor, necesidad, deseo. (Una guía para el despertar adolescente (y más allá)”.

Cada vez más autoresRED, que en lugar de extenderse tan solo en la exposición del relato, exploran sobre el diagnóstico para saber el “porqué” de lo sucedido, pero tan importante o más que ello es ir más allá para descubrir el “para qué” como bien nos lo hace saber otro gran divulgador, Javier Mesa (Javier).

Ir más allá, exige pasar a la acción que es lo que más nos cuesta. El punto de arranque es la concienciación y sin información no hay concienciación, y si esta se diera, es la coherencia la que nos llevaría a la acción, pero ya con conocimiento de causa de manera responsable… no por seguir a un “pastor”.

Cada vez más autoresRED profundizan en confrontar lo que reciben del exterior con lo que emerge de su interior. Sintetizado a comprensión, divulgar con sello personal sin otro ánimo que sumar visiones o como bien dice Fernando Artal: “Opinar para contrastar con los demás lo que vayamos descubriendo y descubriéndonos” es una pedagogía social interactiva y enriquecedora a la que percibo que no nos esforzamos.

Otro autorRED descubierto, es el investigador social y gran divulgador Jorge Benito, que siendo estudioso de los trabajos del profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica, Mattias Desmet, señala los puntos más destacables por los cuales se produce esa apatía y desactivación progresiva de las masas: División social y ruptura de los lazos y vínculos humanos, y en segundo lugar, la falta de propósito y vacío existencial.

Pero se detiene más en la parte medio llena de la botella, y ya con visión de futuro, Jorge Benito suma: “La narrativa dominante parece mayoritaria y que lo impregna todo, pero no es así. Los totalitarios son una minoría que parecen mayoría. Solo tenemos que atrevernos a usar nuestra voz. Romper el silencio, despertar el hechizo y darnos cuenta de que somos una gran familia humana unida por Algo mucho más fuerte y trascendente que lo que parece separarnos

Volviendo a los estudiosos de la ideología transhumanista: “Si eres una víctima necesitas un salvador; y el salvador que nos pregonan es el salvador de la tecnología. Así hoy la humanidad se encuentra en la mayor encrucijada de toda su existencia, y es que como sociedad y como individuo, debemos decidir cuanto de nuestra biología cedemos a su tecnología.” A finales de enero la compañía de implantes cerebrales Neuralink escribía en Twiter: “La Compañía de implantes cerebrales de Elon Musk obtiene la aprobación de la FDA para ensayo clínico en humanos”.

El objetivo de Neuralink es desarrollar una tecnología de interfaz cerebro-máquina, a menudo denominada “cordón neuronal”, que establece una conexión directa entre el cerebro humano y la computadora externa.

A través del desarrollo de la interfaz cerebro-implante de Neuralink, Elon Musk visualiza un futuro en el que los humanos pueden fusionarse con la inteligencia artificial, expandir las habilidades cognitivas humanas y permitir una interacción más fluida con la tecnología.

Si bien la aprobación es aclamada como un hito importante para Neuralink, los críticos argumentan que existen varios riesgos potenciales e “implicaciones éticas asociadas con la tecnología”. Otra de las principales preocupaciones planteadas es la privacidad y la seguridad. Los críticos argumentan que las interfaces cerebro-implante implican la transmisión y el almacenamiento de datos neuronales, lo que genera temores sobre el acceso no autorizado, las filtraciones de datos o incluso la posibilidad de manipulación.

En este tiempo, el Mago sanador que se guarda en nuestra biología humana y metabolismo divino (“factoría” perfecta de un cuerpo asistido por su espíritu), le dice al ser humano: “Úsame en conciencia o me perderás”.

La frase es de Gregg Braden. Invitación y consejo, para que la humanidad no perdamos, lo único que hoy nos permite afrontar con recursos propios esta amenaza y acoso vital, y a su vez asegurar un futuro existencial ya fuera del planeta, una vez cerrados los tiempos de la Tierra en este hoy… que es ahora.